Мадридський "Реал" оголосив про продовження контракту з французьким півзахисником Орельєном Чуамені. Нова угода розрахована до 30 червня 2032-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Реала" .

Чуамені залишиться в "Реалі" до 2032-го року

"Реал" офіційно підтвердив домовленість із 26-річним французом про продовження співпраці. Нова угода діятиме до 30 червня 2032-го року.

Чуамені приєднався до мадридського клубу влітку 2022-го року, перейшовши з "Монако" приблизно за 80 мільйонів євро. Відтоді опорний півзахисник став важливою частиною команди.

За цей час француз провів за "вершкових" 205 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім голів і віддав дев'ять результативних передач.

Вісім трофеїв із "Реалом" і 50 матчів за Францію

За чотири роки в Мадриді Чуамені допоміг команді здобути вісім трофеїв. Серед них - перемога в Лізі чемпіонів сезону-2023/24, чемпіонат Іспанії та Кубок країни.

Також у колекції французького півзахисника два титули клубного чемпіона світу, дві перемоги в Суперкубку УЄФА та Суперкубок Іспанії.

На міжнародному рівні Чуамені зіграв 50 матчів за збірну Франції. У складі національної команди він також став переможцем Ліги націй у 2021-му році.

Чуамені фігурував у гучному інциденті з Вальверде

Наприкінці сезону-2025/26 француз опинився в центрі резонансної історії в роздягальні "Реала". У травні 2026-го року між Чуамені та Федеріко Вальверде стався конфлікт, після якого уругвайський півзахисник потрапив до лікарні з травмою голови та потребував накладання швів.

Клуб розпочав дисциплінарне провадження щодо обох футболістів. Згодом гравці отримали штрафи по 500 тисяч євро та перепросили за ситуацію.

У поточному сезоні Чуамені провів за мадридців десять матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.