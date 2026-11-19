Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг "Юті Джаз" здобути несподівану перемогу над "Лос-Анджелес Лейкерс" у регулярному чемпіонаті НБА. Для 29-річного захисника цей поєдинок став особливим одразу за кількома показниками.

Рекорди українця та внесок у перемогу

У матчі проти каліфорнійського гранда Михайлюк з'явився на паркеті з лави запасних, проте отримав від тренерського штабу 34 хвилини ігрового часу. Таким чином баскетболіст вдруге поспіль оновив власний максимум тривалості перебування на майданчику в нинішньому сезоні (на одну хвилину більше, ніж у попередній грі з "Кліпперс").

Відведені хвилини українець використав максимально продуктивно, набравши 15 очок – це його найкращий показник результативності у кампанії (попередній рекорд становив 10 балів у стартовій зустрічі з "Мемфісом"). Святослав реалізував 4 з 10 кидків з гри (усі чотири влучання припали на дальню дистанцію) та влучив 3 з 4 штрафних. Крім того, він записав до активу 3 підбирання, 2 перехоплення та повторив свій найкращий результат сезону за асистами (5 передач).

За набраними очками у складі "Джаз" Михайлюк став третім, поступившись лише Кейонте Джорджу (30) та Ейсу Бейлі (19).

НБА, регулярний чемпіонат

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Юта Джаз" – 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)

Перебіг матчу та турнірне становище

Початок зустрічі залишився за господарями, які виграли першу чверть із перевагою у п'ять пунктів (34:29). Проте ще до великої перерви "Юта" зуміла перехопити ініціативу та пішла відпочивати лідером – 56:54. Третя 12-хвилинка пройшла у рівній боротьбі, а вирішальний ривок гості організували у заключній чверті, наростивши відрив і довівши справу до впевненої перемоги з рахунком 109:97.

Для колективу з Солт-Лейк-Сіті цей успіх став другим поспіль після переривання затяжної серії з 12 поразок.

Попри вдалу серію в Лос-Анджелесі, "Юта" з балансом 3 перемоги та 13 поразок наразі посідає передостанню, 14-ту сходинку в таблиці Західної конференції. Водночас "Лейкерс", навіть зазнавши несподіваної невдачі вдома, впевнено утримують перше місце на Заході (13 перемог при 3 поразках).