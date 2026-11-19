Чинний чемпіон України з волейболу "Епіцентр-Подоляни" не зміг подолати стартовий раунд Кубка виклику. Після поразки в першому протистоянні з болгарським ЦСКА українська команда виграла матч-відповідь, однак доля путівки до наступного етапу вирішилася в додатковому сеті.

Гойдалки на майданчику

Поступившись у першій зустрічі (1:3), вітчизняний колектив у матчі-відповіді зумів взяти реванш на тай-брейку. Стартову партію "Епіцентр-Подоляни" залишили за собою (25:20), проте софійський клуб швидко відновив паритет, відірвавшись на чотири пункти у другому сеті (25:21).

У третій партії українська команда в напруженій кінцівці знову вийшла вперед (28:26). Втім, розвинути успіх не вдалося – суперники забрали четвертий відрізок (22:25) та перевели гру у п'ятий сет, де "Епіцентр-Подоляни" все ж дотиснули опонента (15:13).

Долю путівки до наступного раунду вирішував "золотий" сет. Український клуб зупинився за два кроки від тріумфу, лідируючи 13:11, однак у вирішальний момент болгари зробили ривок, перевернули гру та залишили "Епіцентр-Подоляни" за бортом єврокубків (16:14).

Абсолютним лідером атак у складі чемпіона України став Данило Уривкін, який записав до свого активу вражаючі 33 очки. Ще по 16 балів команді принесли Сергій Міщенко та Олександр Наложний, але їхніх зусиль не вистачило для проходу в наступний раунд.

Кубок виклику, 1/32 фіналу, матч-відповідь

"Епіцентр-Подоляни" (Україна) – ЦСКА (Болгарія) – 3:2 (25:20, 21:25, 28:26, 22:25, 15:13). "Золотий" сет – 14:16

Перший матч - 1:3

Клубний антирекорд

Цей виліт став неприємним історичним прецедентом для "Епіцентра-Подолян". Команда вперше за час своїх виступів у Кубку виклику припинила боротьбу вже на стадії 1/32 фіналу.

Раніше український колектив стабільно долав перший бар'єр: на його рахунку по два виходи до 1/16 та 1/8 фіналу, а також один чвертьфінал цього єврокубка.

Зазначимо, що Кубок виклику – третій за значущістю єврокубок у волейболі після Ліги чемпіонів та Кубку ЄКВ. Змагання проводиться у форматі плей-офф і 1/32 – початкова стадія.