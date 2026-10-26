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Інше 26 жовтня 2026 · 19:32

Україну розвели з РФ на чемпіонаті світу з волейболу: з ким зіграють "синьо-жовті"

Наша збірна потрапила у квартет до дворазових чемпіонок світу та господарок турніру
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україну розвели з РФ на чемпіонаті світу з волейболу: з ким зіграють "синьо-жовті"
Збірна України (фото: volleyballworld.com)

Жіноча збірна України з волейболу дізналася своїх опонентів у фінальній частині чемпіонату світу-2027. За підсумками жеребкування "синьо-жовті" опинилися в одному квартеті з чинними грандами світового волейболу та господарками майбутнього турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Особливості жеребкування

Суперницями українок у групі G стали збірні Канади, Сербії та Камеруну. Через "поточну міжнародну ситуацію" організатори перед останньою частиною жеребкування автоматично відправили збірну України саме до цього квартету, щоб уникнути потрапляння "синьо-жовтих" до групи F, куди з другого кошика потрапила збірна РФ.

Наша команда виборола право зіграти на мундіалі завдяки 22-й позиції у світовому рейтингу FIVB.

Україну розвели з РФ на чемпіонаті світу з волейболу: з ким зіграють &quot;синьо-жовті&quot;

Що відомо про суперниць

Найсильнішим опонентом української збірної стане Сербія – дворазові чемпіонки світу, яким українки поступилися на Євро-2026.

Господарки турніру канадки щойно провели найуспішніший сезон у своїй історії, вигравши чемпіонат Північної Америки. Із представницями Африки – Камеруном – "синьо-жовті" вже перетиналися на ЧС-2025, здобувши впевнену перемогу 3:0.

Регламент змагань та олімпійські ліцензії

Світова першість відбудеться з 20 серпня по 5 вересня 2027 року на аренах США та Канади. 32 найкращі збірні планети розподілили на вісім груп, а перепустки до стадії 1/8 фіналу здобудуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Для жіночої збірної України це буде третя фінальна частина чемпіонату світу в історії (після 1994 та 2025 років). Майбутній турнір стане одним із ключових етапів відбору на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі – три найкращі команди за підсумками ЧС отримають прямі олімпійські ліцензії.

Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація важкої атлетики віддала РФ чемпіонат світу.

Теги: Волейбол Чемпіонат світу Збірна України
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