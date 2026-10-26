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Бокс 26 жовтня 2026 · 11:30

Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік

Американець запропонував українцю зустрітися в ринзі, і боксери потиснули один одному руки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік
Ломаченко готовий до чемпіонського бою (Фото: VasylLomachenko, Facebook)

Василь Ломаченко та володар титулів WBC, IBF і WBO в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер домовилися провести очний бій у 2027 році. Ініціатором зустрічі виступив американець.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Ring Magazine.

Фостер запропонував Ломаченку провести бій

Після перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американець О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) підійшов до Василя Ломаченка, який спостерігав за поєдинком із першого ряду біля рингу.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка.

Теги: Василь Ломаченко Бокс
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