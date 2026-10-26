Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік

Американець запропонував українцю зустрітися в ринзі, і боксери потиснули один одному руки

Василь Ломаченко та володар титулів WBC, IBF і WBO в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер домовилися провести очний бій у 2027 році. Ініціатором зустрічі виступив американець.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Ring Magazine.

Фостер запропонував Ломаченку провести бій Після перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американець О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) підійшов до Василя Ломаченка, який спостерігав за поєдинком із першого ряду біля рингу. Shock vs Loma next year?



The two agreed to fight following Foster's win over Emanuel Navarrete last night