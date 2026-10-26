Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира: поединок запланирован на 2027 год

Василий Ломаченко и обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостер договорились провести очный бой в 2027 году. Инициатором встречи выступил американец.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring Magazine.
После победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американец О'Шаки Фостер (26-3, 12 KO) подошел к Василию Ломаченко, наблюдавшему за поединком с первого ряда у ринга.
Shock vs Loma next year?
The two agreed to fight following Foster's win over Emanuel Navarrete last night
Ранее мы сообщали, что стала известна дата и место следующего боя Ломаченко.