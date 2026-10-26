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Бокс 26 октября 2026 · 11:30

Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира: поединок запланирован на 2027 год

Американец предложил украинцу встретиться в ринге, и боксеры пожали друг другу руки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира: поединок запланирован на 2027 год
Ломаченко готов к чемпионскому бою (Фото: VasylLomachenko, Facebook)

Василий Ломаченко и обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостер договорились провести очный бой в 2027 году. Инициатором встречи выступил американец.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring Magazine.

Фостер предложил Ломаченко провести бой

После победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американец О'Шаки Фостер (26-3, 12 KO) подошел к Василию Ломаченко, наблюдавшему за поединком с первого ряда у ринга.

Ранее мы сообщали, что стала известна дата и место следующего боя Ломаченко.

Теги: Василий Ломаченко Бокс
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