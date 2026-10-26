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Футбол 26 октября 2026 · 09:11

Моуринью выдал оценку игре Лунина против "Барсы" и вспомнил о Куртуа

Португалец подчеркнул, что пресса не вспомнила украинца, хотя тот помог "Реалу" победить
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Моуринью выдал оценку игре Лунина против "Барсы" и вспомнил о Куртуа
Лунин стал одним из героев встречи (Фото: lunin_andrey, Instagram)

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью высоко оценил игру Андрея Лунина в Эль Класико против "Барселоны". После матча наставник упрекнул журналистов, которые не задали ни одного вопроса об украинском вратаре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Madrid Zone в соцсети X.

Моуринью раскритиковал журналистов

После победы "Реала" Жозе Моуринью обратил внимание на то, что журналисты проигнорировали выступление украинского голкипера Андрея Лунина.

"Вы, ребята, не задали ни одного вопроса об Андрее Лунине. Если бы Лунин стоил нам победы, это было бы вашим первым вопросом. Он играл очень спокойно, и я всегда говорю ему, что он тренируется, чтобы играть", - заявил наставник.

Также Моуринью вспомнил о Тибо Куртуа, отметив, что бельгиец остается лучшим вратарем в мире. Но "никто из нас не плакал из-за того, что не играет Тибо", добавил португальский специалист.

Лунин помог "Реалу"

Украинский вратарь неоднократно выручал мадридцев во время принципиального противостояния, совершив несколько важных сэйвов. В то же время главным героем встречи в атаке стал оформивший дубль Килиан Мбаппе.

Победа позволила "Реалу" набрать 24 очка и сократить отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании. Пока между командами есть три очка.

ранее мы подробно рассказывали, как именно "Реал" победил "Барселону" на "Камп Ноу".

Теги: Футбол Реал Жозе Моуринью Андрей Лунин
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