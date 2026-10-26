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Футбол 26 жовтня 2026 · 09:11

Моурінью видав оцінку грі Луніна проти "Барси" та згадав про Куртуа

Португалець наголосив, що преса не згадала українця, хоча той допоміг "Реалу" перемогти
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Моурінью видав оцінку грі Луніна проти "Барси" та згадав про Куртуа
Лунін став одни з героїв зустрічі (Фото: lunin_andrey, Instagram)

Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью високо оцінив гру Андрія Луніна в Ель Класіко проти "Барселони". Після матчу наставник дорікнув журналістам, які не поставили жодного запитання про українського воротаря.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Madrid Zone у соцмережі X.

Моурінью розкритикував журналістів

Після перемоги "Реала" Жозе Моурінью звернув увагу на те, що журналісти проігнорували виступ українського голкіпера Андрія Луніна.

"Ви, хлопці, не поставили жодного запитання про Андрія Луніна. Якби Лунін коштував нам перемоги, це було б вашим першим запитанням. Він грав дуже спокійно, і я завжди кажу йому, що він тренується, щоб грати", - заявив наставник.

Також Моурінью згадав про Тібо Куртуа, зазначивши, що бельгієць лишається найкращим воротарем в світі. Але "ніхто з нас не плакав через те, що не грає Тібо", додав португальський фахівець.

Лунін допоміг "Реалу"

Український воротар неодноразово виручав мадридців під час принципового протистояння, здійснивши кілька важливих сейвів. Водночас головним героєм зустрічі в атаці став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль.

Перемога дозволила "Реалу" набрати 24 очки та скоротити відставання від "Барселони" в чемпіонаті Іспанії. Наразі між командами є три очки.

раніше ми детально розповідали, як саме "Реал" переміг "Барселону" на "Камп Ноу".

Теги: Футбол Реал Жозе Моуринью Андрій Лунін
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