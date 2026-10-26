Зірка світового боксу засвітив лого "Полісся" під час тренування, і це не Усик (фото)

Зірковий боксер Сауль Альварес показав кадри підготовки до наступного поєдинку, на яких помітили емблему житомирського "Полісся". Канело тренується на базі Олександра Усика в Іспанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію Сауля Альвареса в Instagram .

Чому на тренуваннях Альвареса з’явилося "Полісся"

Мексиканський боксер Сауль Альварес продовжує підготовку до титульного поєдинку проти Крістіана Мбіллі. На одному з кадрів Канело сидить на краю боксерського рингу, борт якого прикрашає велика емблема житомирського "Полісся".

На інших світлинах мексиканець відпрацьовує удари на боксерській груші та тренується в залі. Публікацію Канело супроводив коротким підписом: "Зроблю все необхідне!".

До чого тут Олександр Усик

Поява символіки українського клубу пов’язана з місцем підготовки боксера. Альварес проводить тренувальний табір в іспанській Гандії на базі Олександра Усика. Український чемпіон із березня 2026-го року обіймає посаду першого віцепрезидента "Полісся".

У вересні Усик та Альварес уже провели спільне тренування, під час якого працювали над фізичною підготовкою. Пізніше мексиканець розповів, що український боксер і його команда допомагають йому опановувати нові методики тренувань.

Коли наступний бій Канело

Наступний поєдинок Альвареса запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді. Його суперником стане Крістіан Мбіллі - чемпіон WBC у другій середній вазі.

Для мексиканця цей бій стане першим після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025-го року.