rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 26 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Зірка світового боксу засвітив лого "Полісся" під час тренування, і це не Усик (фото)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 26 жовтня 2026 · 08:22

Зірка світового боксу засвітив лого "Полісся" під час тренування, і це не Усик (фото)

Емблему "вовків" помітили під час тренувальних зборів Сауля Альвареса
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка світового боксу засвітив лого "Полісся" під час тренування, і це не Усик (фото)
Альварес тренується на базі Усика (Фото: canelo, Instagram)

Зірковий боксер Сауль Альварес показав кадри підготовки до наступного поєдинку, на яких помітили емблему житомирського "Полісся". Канело тренується на базі Олександра Усика в Іспанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію Сауля Альвареса в Instagram.

Чому на тренуваннях Альвареса з’явилося "Полісся"

Мексиканський боксер Сауль Альварес продовжує підготовку до титульного поєдинку проти Крістіана Мбіллі. На одному з кадрів Канело сидить на краю боксерського рингу, борт якого прикрашає велика емблема житомирського "Полісся".

На інших світлинах мексиканець відпрацьовує удари на боксерській груші та тренується в залі. Публікацію Канело супроводив коротким підписом: "Зроблю все необхідне!".

До чого тут Олександр Усик

Поява символіки українського клубу пов’язана з місцем підготовки боксера. Альварес проводить тренувальний табір в іспанській Гандії на базі Олександра Усика. Український чемпіон із березня 2026-го року обіймає посаду першого віцепрезидента "Полісся".

У вересні Усик та Альварес уже провели спільне тренування, під час якого працювали над фізичною підготовкою. Пізніше мексиканець розповів, що український боксер і його команда допомагають йому опановувати нові методики тренувань.

Коли наступний бій Канело

Наступний поєдинок Альвареса запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді. Його суперником стане Крістіан Мбіллі - чемпіон WBC у другій середній вазі.

Для мексиканця цей бій стане першим після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025-го року.

Раніше ми розповідали, що український важковаговик показав тренування перед поверненням у ринг.

Теги: Бокс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Антонеллі витримав тиск Ферстаппена та переміг на Гран-прі США Антонеллі витримав тиск Ферстаппена та переміг на Гран-прі США Лунін рятував, Мбаппе забивав: "Реал" переміг "Барселону" в Ель-Класіко Лунін рятував, Мбаппе забивав: "Реал" переміг "Барселону" в Ель-Класіко
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"