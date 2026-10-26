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Футбол 26 жовтня 2026 · 00:27

Лунін рятував, Мбаппе забивав: "Реал" переміг "Барселону" в Ель-Класіко

Український голкіпер відзначився важливими сейвами
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Лунін рятував, Мбаппе забивав: "Реал" переміг "Барселону" в Ель-Класіко
Кіліан Мбаппе автор дублю у ворота "Барселони" (фото: instagram.com/realmadrid)

Мадридський "Реал" здобув виїзну перемогу над "Барселоною" у центральному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч на "Камп Ноу" завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей. Український воротар Андрій Лунін провів увесь поєдинок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу

"Реал" розпочав зустріч активніше, створюючи небезпечні моменти завдяки швидким контратакам. Мадридці регулярно знаходили вільні зони в обороні господарів, однак відкрити рахунок змогли лише наприкінці першого тайму.

На 41-й хвилині після невдалого винесення захисника "Барселони" Жерара Мартіна м'яч влучив у Кіліана Мбаппе та опинився у воротах каталонців.

Після перерви господарі посилили тиск і на 61-й хвилині відновили рівновагу. Педрі віддав передачу на Рафінью, який переграв Луніна та зробив рахунок 1:1.

Після пропущеного м'яча український голкіпер став одним із ключових гравців мадридців. Зокрема, Лунін здійснив важливий сейв після удару головою Жерара Мартіна з близької відстані, не дозволивши "Барселоні" вийти вперед.

Вирішальний епізод стався на 87-й хвилині. "Реал" організував швидку атаку за участю Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінги, яку завершив Мбаппе. Французький форвард відправив м'яч у порожні ворота, оформив дубль і приніс мадридцям перемогу.

Лунін завершував Ель-Класіко з капітанською пов'язкою

Українець вийшов у стартовому складі мадридців через відсутність основного воротаря Тібо Куртуа, який захворів на грип. Для Луніна це був перший офіційний матч у сезоні 2026/27. До Ель-Класіко він не грав в офіційних зустрічах із травня.

Попри пропущений гол, 27-річний воротар кілька разів виручив команду Жозе Моуріньо. Особливо важливим став його сейв у другому таймі за нічийного рахунку, коли каталонці намагалися розвинути успіх після гола Рафіньї.

Крім того, Андрій Лунін став капітаном з 63-й хвилині матчу, коли Федеріко Вальверде залишив поле та передав йому капітанську пов'язку.

Перемога дозволила "Реалу" перервати дев'ятиматчеву переможну серію "Барселони" в чемпіонаті Іспанії та скоротити відставання від лідера до трьох очок.

"Барселона" – "Реал" – 1:2 Голи: Рафінья, 61 – Мбаппе, 41, 87.

Раніше "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в АПЛ.

Теги: Футбол
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