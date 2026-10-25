Триллер із трипл-даблами та феєрія Йокіча: як пройшов насичений ігровий день у НБА (відео)

У ніч з 24 на 25 жовтня в межах регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім насичених поєдинків. Уболівальники побачили надрезультативні протистояння, видовищний овертайм у Денвері та чергові яскраві перформанси головних зірок ліги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Найдраматичніший поєдинок ігрового дня видали "Денвер Наггетс" та "Нью-Орлеан Пеліканс". Гості впевнено контролювали хід гри протягом трьох чвертей і перед заключним відрізком мали солідну перевагу в 15 очок. Проте господарів врятував неймовірний ривок у четвертій 12-хвилинці (37:18), який перевів гру в овертайм.
У додатковій п'ятихвилинці "Денвер" дотиснув суперника – 141:135. Головними героями у складі переможців стали Джамал Меррей (42 очки) та Нікола Йокіч, який оформив потужний трипл-дабл із 35 очок, 15 підбирань та 10 передач. Загалом команди набрали на двох 276 пунктів.
У паралельній зустрічі "Філадельфія Севенті Сіксерс" упевнено розібралася з "Мілуокі Бакс" (127:116). Центровий господарів Джоель Ембіід також відзначився трипл-даблом, зібравши 28 очок, 11 підбирань та 10 асистів, що дозволило його команді здобути вже третю перемогу поспіль на старті сезону.
Справжній нервовий фініш влаштували "Шарлотт Хорнетс" та "Маямі Хіт". Господарі паркету мали перевагу в 20 очок у третій чверті, однак баскетболісти "Маямі" змогли здійснити камбек і зрівняти рахунок наприкінці гри (100:100). Втім, "Хорнетс" втримали ініціативу та вирвали перемогу з рахунком 115:110 завдяки 34 очкам Брендона Міллера. "Маямі" ж стартував у сезоні з трьох поразок поспіль.
Свою першу звитягу в новому регулярному чемпіонаті виборов "Сан-Антоніо Сперс". У техаському дербі проти "Далласа" гості перехопили ініціативу в заключній чверті завдяки ривку 17:2. Матч завершився з рахунком 122:106 на користь "Сперс", а найрезультативнішим у їхньому складі став Віктор Вембаньяма (23 очки та 4 блок-шоти).
Результати матчів НБА 25 жовтня:
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