Триллер із трипл-даблами та феєрія Йокіча: як пройшов насичений ігровий день у НБА (відео)

У ніч з 24 на 25 жовтня в межах регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім насичених поєдинків. Уболівальники побачили надрезультативні протистояння, видовищний овертайм у Денвері та чергові яскраві перформанси головних зірок ліги.

Драма в Денвері та перформанс Йокіча

Найдраматичніший поєдинок ігрового дня видали "Денвер Наггетс" та "Нью-Орлеан Пеліканс". Гості впевнено контролювали хід гри протягом трьох чвертей і перед заключним відрізком мали солідну перевагу в 15 очок. Проте господарів врятував неймовірний ривок у четвертій 12-хвилинці (37:18), який перевів гру в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці "Денвер" дотиснув суперника – 141:135. Головними героями у складі переможців стали Джамал Меррей (42 очки) та Нікола Йокіч, який оформив потужний трипл-дабл із 35 очок, 15 підбирань та 10 передач. Загалом команди набрали на двох 276 пунктів.

У паралельній зустрічі "Філадельфія Севенті Сіксерс" упевнено розібралася з "Мілуокі Бакс" (127:116). Центровий господарів Джоель Ембіід також відзначився трипл-даблом, зібравши 28 очок, 11 підбирань та 10 асистів, що дозволило його команді здобути вже третю перемогу поспіль на старті сезону.

Важка перемога "Шарлотт" та перший успіх "Сан-Антоніо"

Справжній нервовий фініш влаштували "Шарлотт Хорнетс" та "Маямі Хіт". Господарі паркету мали перевагу в 20 очок у третій чверті, однак баскетболісти "Маямі" змогли здійснити камбек і зрівняти рахунок наприкінці гри (100:100). Втім, "Хорнетс" втримали ініціативу та вирвали перемогу з рахунком 115:110 завдяки 34 очкам Брендона Міллера. "Маямі" ж стартував у сезоні з трьох поразок поспіль.

Свою першу звитягу в новому регулярному чемпіонаті виборов "Сан-Антоніо Сперс". У техаському дербі проти "Далласа" гості перехопили ініціативу в заключній чверті завдяки ривку 17:2. Матч завершився з рахунком 122:106 на користь "Сперс", а найрезультативнішим у їхньому складі став Віктор Вембаньяма (23 очки та 4 блок-шоти).

Результати матчів НБА 25 жовтня: