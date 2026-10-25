Триллер с трипл-даблами и феерия Йокича: как прошел насыщенный игровой день в НБА (видео)

В ночь с 24 на 25 октября в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь насыщенных поединков. Болельщики увидели сверхрезультативные противостояния, зрелищный овертайм в Денвере и очередные яркие перформансы главных звезд лиги.

Драма в Денвере и перформанс Йокича

Самый драматичный поединок игрового дня выдали "Денвер Наггетс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". Гости уверенно контролировали ход игры в течение трех четвертей и перед заключительным отрезком имели солидное преимущество в 15 очков. Однако хозяев спас невероятный рывок в четвертой 12-минутке (37:18), переведший игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке "Денвер" дожал соперника - 141:135. Главными героями в составе победителей стали Джамал Меррей (42 очка) и Никола Йокич, оформивший мощный трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 10 передач. В общей сложности команды набрали на двух 276 пунктов.

В параллельной встрече "Филадельфия Севенти Сиксерс" уверенно разобралась с "Милуоки Бакс" (127:116). Центровый хозяев Джоэль Эмбиид также отметился трипл-даблом, собрав 28 очков, 11 подборов и 10 ассистов, что позволило его команде одержать уже третью победу на старте сезона.

Трудная победа "Шарлотт" и первый успех "Сан-Антонио"

Настоящий нервный финиш устроили "Шарлотт Хорнетс" и "Майами Хит". Хозяева паркета имели преимущество в 20 очков в третьей четверти, однако баскетболисты "Майами" смогли совершить камбэк и сравнять счет в конце игры (100:100). Впрочем, "Хорнетс" удержали инициативу и вырвали победу со счетом 115:110 благодаря 34 очкам Брэндона Миллера. "Майами" же стартовал в сезоне с трех поражений подряд.

Свою первую победу в новом регулярном чемпионате одержал "Сан-Антонио Сперс". В техасском дерби против "Далласа" гости перехватили инициативу в заключительной четверти благодаря рывку 17:2. Матч завершился со счетом 122:106 в пользу "Сперс", а самым результативным в их составе стал Виктор Вембаньяма (23 очка и 4 блок-шота).

Результаты матчей НБА 25 октября: