Михайлюк помог "Юте" впервые победить, "Голден Стейт" снова проиграли: как прошла ночь в НБА

В ночь на 24 октября в НБА состоялось 11 матчей регулярного чемпионата. Святослав Михайлюк набрал 3 очка и помог "Юте" минимально одолеть "Новый Орлеан".

Михайлюк помог "Юте" вырвать победу

"Юта Джаз" одержала первую победу в сезоне, обыграв "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 120:119. Матч завершился с минимальным преимуществом в одно очко.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк записал в актив 3 очка, 4 подбора и 1 результативную передачу, внеся свой вклад в победу хозяев площадки.

"Юта Джаз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)

"Голден Стейт" пока без побед

"Мемфис", в первый игровой день победивший "Юту", теперь разобрался с "Голден Стейт Уорриорз". Сам матч получился напряженным и закончился победой "Гриззлис" с преимуществом в три очка.

Следует отметить, что звездный Стеф Карри набрал 24 балла при 13 подборах и 6 передачах. Он стал третьим баскетболистом по результативности этого матча.

"Голден Стейт Уорриорз" - "Мемфис Гриззлис" - 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)

Результаты других матчей НБА

"Бостон" одержал победу благодаря результативной игре Джейсона Тейтума, набравшего 27 очков, 9 подборов и отдавшего 6 передач. В составе "Никс" Карл-Энтони Таунс записал на свой счет 20 очков и 9 подборов.

"Бостон Селтикс" - "Нью-Йорк Никс" - 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)

"Атланта" разгромила соперника с преимуществом в 47 очков.

"Шарлотт Хорнетс" - "Атланта Хокс" - 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)

Кайри Ирвинг набрал 24 очка и помог "Далласу" одержать первую победу под руководством нового тренера Дасти Мэя. В то же время "Маверикс" потеряли из-за травмы Купера Флегга, повредившего левое плечо.

"Индиана Пейсерс" - "Даллас Маверикс" - 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)

"Миннесота" уверенно победила, несмотря на лучший матч Энтони Эдвардса. Он набрал 15 очков, а его команда существенно перевесила соперника по подбору.

"Орландо Меджик" - "Миннесота Тимбервулвз" - 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)

Скотти Барнс оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. "Торонто" также воспользовался ошибками соперника, допустившего 23 потерь.

"Вашингтон Визардс" - "Торонто Репторс" - 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)

"Детройт" одержал победу над "Майами" с разницей в 17 очков.

"Майами Хит" - "Детройт Пистонс" - 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)

"Хьюстон" оказался сильнее в противостоянии с "Сан-Антонио" и выиграл с преимуществом в четыре очка.

"Сан-Антонио Сперс" - "Хьюстон Роэкст" - 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29)

Во внутригородском дерби сильнее оказались "Лейкерс", победившие с преимуществом в восемь очков.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)

"Портленд" одержал результативную победу над "Сакраменто", набрав 128 очков.

"Сакраменто Кингс" - "Портленд Трейл Блейзерс" - 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)