Михайлюк допоміг "Юті" вперше перемогти, "Голден Стейт" знову програли: як минула ніч в НБА

У ніч на 24 жовтня в НБА відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату. Святослав Михайлюк набрав 3 очки та допоміг "Юті" мінімально здолати "Новий Орлеан".

Михайлюк допоміг "Юті" вирвати перемогу

"Юта Джаз" здобула першу перемогу в сезоні, обігравши "Нью-Орлеан Пеліканс" із рахунком 120:119. Матч завершився з мінімальною перевагою в одне очко.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк записав до активу 3 очки, 4 підбирання та 1 результативну передачу, зробивши свій внесок у перемогу господарів майданчика.

"Юта Джаз" - "Нью-Орлеан Пеліканс" - 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)

"Голден Стейт" поки без перемог

"Мемфіс", який в перший ігровий день переміг "Юту", тепер розібрався з "Голден Стейт Ворріорз". Сам матч вийшов напруженим і закінчився перемогою "Гріззліс" з перевагою в три очки.

Варто відзначити, що зірковий Стеф Каррі набрав 24 бали при 13 підбираннях та 6 передачах. Він став третім баскетболістом за результативністю у цьому матчі.

"Голден Стейт Ворріорз" - "Мемфіс Гріззліс" - 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)

Результати інших матчів НБА

"Бостон" здобув перемогу завдяки результативній грі Джейсона Тейтума, який набрав 27 очок, 9 підбирань і віддав 6 передач. У складі "Нікс" Карл-Ентоні Таунс записав на свій рахунок 20 очок і 9 підбирань.

"Бостон Селтікс" - "Нью-Йорк Нікс" - 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)

"Атланта" розгромила суперника з перевагою у 47 очок.

"Шарлот Хорнетс" - "Атланта Хокс" - 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)

Кайрі Ірвінг набрав 24 очки та допоміг "Далласу" здобути першу перемогу під керівництвом нового тренера Дасті Мея. Водночас "Маверікс" втратили через травму Купера Флегга, який пошкодив ліве плече.

"Індіана Пейсерс" - "Даллас Маверікс" - 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)

"Міннесота" впевнено перемогла, попри не найкращий матч Ентоні Едвардса. Він набрав 15 очок, а його команда суттєво переважила суперника за підбираннями.

"Орландо Меджик" - "Міннесота Тімбервулвз" - 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)

Скотті Барнс оформив дабл-дабл із 28 очок і 14 підбирань. "Торонто" також скористався помилками суперника, який припустився 23 втрат.

"Вашингтон Візардс" - "Торонто Репторс" - 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)

"Детройт" здобув перемогу над "Маямі" з різницею у 17 очок.

"Маямі Хіт" - "Детройт Пістонс" - 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)

"Х’юстон" виявився сильнішим у протистоянні з "Сан-Антоніо" та виграв із перевагою у чотири очки.

"Сан-Антоніо Сперс" - "Х'юстон Роекст" - 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29)

У внутрішньоміському дербі сильнішими виявилися "Лейкерс", які перемогли з перевагою у вісім очок.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Кліпперс" - 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)

"Портленд" здобув результативну перемогу над "Сакраменто", набравши 128 очок.

"Сакраменто Кінгс" - "Портленд Трейл Блейзерс" - 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)