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Баскетбол 23 жовтня 2026 · 09:17

Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео)

"Філадельфія" перевернула гру з "Клівлендом", а "Оклахома" зупинила "Денвер"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео)
Матч "Філадельфія" – "Клівленд" (фото: x.com/sixers)

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Поєдинки запам'яталися неймовірним проривом господарів у матчі "Філадельфії" та "Клівленда", а також принциповою зустріччю між "Оклахомою" та "Денвером".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Епічний камбек "Філадельфії"

Головною сенсацією ігрового дня став матч у Філадельфії, де місцеві "Севенті Сіксерс" здійснили неймовірний камбек у поєдинку проти "Клівленд Кавальерс". Гості потужно розпочали зустріч, вигравши першу чверть з перевагою у 17 очок, а на велику перерву пішли, маючи розгромний гандикап у 24 бали.

Втім, друга половина матчу перевернула все з ніг на голову. У складі переможців блиснув Тайріз Максі, який набрав 32 очки, а Джоэл Ембиид додав 24 бали. Окремої уваги заслуговує гра Леброна Джеймса, який записав до свого активу солідний дабл-дабл із 17 очок і 10 підбирань, допомігши команді вирвати вольову перемогу.

"Клівленду" не допомогли навіть 32 очки та 10 підбирань від Донована Мітчелла.

"Філадельфія" – "Клівленд" – 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16)

"Оклахома" дотиснула "Денвер"

В іншому протистоянні "Оклахома-Сіти Тандер" на домашній арені здолала "Денвер Наггетс". Гості контролювали хід подій та лідирували більшу частину матчу, проте господарі переломили ситуацію наприкінці третьої чверті й довели справу до логічного тріумфу.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Оклахоми" став Джейлен Уильямс, який набрав 21 очко, а Шей Гилджес-Александер додав у командну скарбничку 17 балів.

У "Денвера", для якого це був стартовий поєдинок у новому сезоні, найвищу результативність продемонстрував Аарон Гордон (20 очок), тоді як Нікола Йокіч зупинився на позначці у 13 балів.

"Оклахома-Сіті" – "Денвер" – 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20)

Раніше ми розповіли, як зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу.

Теги: Баскетбол НБА Леброн Джеймс
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