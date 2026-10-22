rbc.ua
UA | RU
Четвер, 22 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол Зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 22 жовтня 2026 · 20:57

Зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу

Зірковий захисник набрав 23 очки та віддав 12 передач у першому матчі після відновлення від розриву Ахілла
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу
Халлібертон емоційно повернувся до виступів в Лізі (Фото: NBA)

Захисник "Індіани Пейсерз" Тайріз Халібертон емоційно повернувся на паркет після понад 16 місяців відновлення. У стартовому матчі сезону НБА він допоміг команді обіграти "Нью-Орлеан Пеліканс".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт НБА.

Халібертон став героєм кінцівки матчу

Захисник набрав 23 очки та віддав 12 результативних передач у переможному матчі проти "Пеліканс". Проте особливо важливим став його внесок у заключній чверті, коли захисник набрав 13 очок.

За рахунку 116:116 Халібертон прорвався до кільця повз Трея Мерфі та вивів "Пейсерз" уперед. У наступній атаці він обіграв уже Герба Джонса, який вважається одним із найкращих захисників "Пеліканс", і реалізував кидок із фолом.

Ці результативні дії допомогли "Індіані" захопити лідерство, яке команда втримала до фінальної сирени.

Емоційне повернення після розриву ахілла

Халібертон не грав із червня 2025-го року, коли розірвав ахіллове сухожилля правої ноги у сьомому матчі фінальної серії НБА проти "Оклахома-Сіті Тандер". Через травму він пропустив увесь сезон-2025/26.

Після завершення зустрічі баскетболіст не стримував сліз під час інтерв’ю на майданчику. Він зізнався, що повернення здавалося нескінченно далеким, а можливість знову грати перед уболівальниками стала для нього особливим моментом.

"Здавалося, що цей момент ніяк не настане", - сказав Халібертон, який також подякував фанатам "Пейсерз" за підтримку.

Раніше ми повідомляли, що Халібертон зробив студентам розкішний подарунок перед довгоочікуваним поверненням.

Теги: Баскетбол НБА
Головні матчі
Ліга Європи 22 жовтня 19:45
Ювентус - : - Ренн
Ліга Європи 22 жовтня 22:00
Селтік - : - Сельта
Ліга Європи 22 жовтня 22:00
Борнмут - : - Мілан
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Михайлюк яскраво розпочав новий сезон у НБА (відео) Михайлюк яскраво розпочав новий сезон у НБА (відео) Пережили окупацію та ракетний удар: "Шахтар" привіз трьох юнаків до Мілана на матч ЛЧ Пережили окупацію та ракетний удар: "Шахтар" привіз трьох юнаків до Мілана на матч ЛЧ "Ми не один народ": Гутцайт перед юнацькою Олімпіадою-2026 застеріг від провокацій росіян "Ми не один народ": Гутцайт перед юнацькою Олімпіадою-2026 застеріг від провокацій росіян
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст