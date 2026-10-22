Звезда НБА вернулся после 16 месяцев вне паркета и принес "Индиане" победу

Защитник "Индианы Пейсерз" Тайриз Халибертон эмоционально вернулся на паркет после более чем 16 месяцев восстановления. В стартовом матче сезона НБА он помог команде обыграть "Нью-Орлеан Пеликанс".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НБА .

Халибертон стал героем концовки матча

Защитник набрал 23 очка и отдал 12 результативных передач в победном матче против "Пеликанс". Однако особенно важным стал его вклад в заключительной четверти, когда защитник набрал 13 очков.

При счете 116:116 Халибертон прорвался к кольцу мимо Трея Мерфи и вывел "Пейсерз" вперед. В следующей атаке он обыграл уже Герба Джонса, считающегося одним из лучших защитников "Пеликанс", и реализовал бросок с фолом.

Эти результативные действия помогли "Индиане" захватить лидерство, которое команда удержала в финальной сирене.

Эмоциональный возврат после разрыва ахилла

Халибертон не играл с июня 2025 года, когда разорвал ахилловое сухожилие правой ноги в седьмом матче финальной серии НБА против "Оклахома-Сити Тандер". Из-за травмы он пропустил весь сезон-2025/26.

После завершения встречи баскетболист не сдерживал слезы во время интервью на площадке. Он признался, что возвращение казалось бесконечно дальним, а возможность снова играть перед болельщиками стала для него особым моментом.

"Казалось, что этот момент никак не наступит", - сказал Халибертон, также поблагодаривший фанатов "Пейсерз" за поддержку.