Звезда НБА вернулся после 16 месяцев вне паркета и принес "Индиане" победу

Защитник "Индианы Пейсерз" Тайриз Халибертон эмоционально вернулся на паркет после более чем 16 месяцев восстановления. В стартовом матче сезона НБА он помог команде обыграть "Нью-Орлеан Пеликанс".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НБА.
Защитник набрал 23 очка и отдал 12 результативных передач в победном матче против "Пеликанс". Однако особенно важным стал его вклад в заключительной четверти, когда защитник набрал 13 очков.
При счете 116:116 Халибертон прорвался к кольцу мимо Трея Мерфи и вывел "Пейсерз" вперед. В следующей атаке он обыграл уже Герба Джонса, считающегося одним из лучших защитников "Пеликанс", и реализовал бросок с фолом.
Эти результативные действия помогли "Индиане" захватить лидерство, которое команда удержала в финальной сирене.
Халибертон не играл с июня 2025 года, когда разорвал ахилловое сухожилие правой ноги в седьмом матче финальной серии НБА против "Оклахома-Сити Тандер". Из-за травмы он пропустил весь сезон-2025/26.
После завершения встречи баскетболист не сдерживал слезы во время интервью на площадке. Он признался, что возвращение казалось бесконечно дальним, а возможность снова играть перед болельщиками стала для него особым моментом.
"Казалось, что этот момент никак не наступит", - сказал Халибертон, также поблагодаривший фанатов "Пейсерз" за поддержку.
Tyrese Haliburton broke down during his postgame interview with Jeremiah Johnson
Ранее мы сообщали, что Халибертон преподнес студентам роскошный подарок перед долгожданным возвращением.