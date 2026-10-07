Звезда НБА сделала студентам роскошный подарок перед долгожданным возвращением

Разыгрывающий "Индианы Пейсерс" Тайриз Халибертон сделал особый жест перед своим возвращением на баскетбольную площадку. Игрок оплатил билеты для студентов на предсезонный матч команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу клуба НБА .

Подарок для студентов

В среду, 7 октября, "Индиана Пейсерс" проведет свой первый предсезонный матч года против "Миннесоты Тимбервулвз". Поединок станет особенным для Халибертона, ведь состоится на площадке его родного университета Айова Стейт.

Баскетболист решил сделать возвращение еще памятнее и выкупил все доступные билеты для студенческой секции. После этого университет провел лотерею среди студентов, чтобы распределить билеты, приобретенные Халибертоном.

Таким образом, на матче у Hilton Coliseum ожидается полноценная студенческая трибуна, которая поддержит Халибертона во время его возвращения.

Cyclone Hali



Thanks to Tyrese Haliburton, we're bringing the GOLD OUT to Ames. The student section is ready to go for tomorrow's preseason game against the Timberwolves in Ames. pic.twitter.com/GgtHI4cXh8 — Indiana Pacers (@Pacers) October 7, 2026

Первый матч за 16 месяцев

Поединок против "Миннесоты" станет для Халибертона первым более чем за 16 месяцев. В последний раз он выходил на площадку в седьмом матче финальной серии НБА-2025, где получил разрыв ахиллова сухожилия.

Баскетболист еще не знает, сколько времени проведет на площадке против "Тимбервулвз", но надеется сыграть как минимум первую половину встречи.

Особая связь с Айова Стейт

Халибертон учился в Айова Стейт в 2018-2020 годах, после чего был выбран в первом раунде драфта НБА-2020.

С университетом у баскетболиста связаны особые воспоминания. Там он познакомился со своей будущей женой Джейд, а впоследствии сделал ей предложение на площадке Айова Стейт.

Идея провести предсезонный матч "Пейсерс" на университетской арене возникла у Халибертона еще несколько лет назад. Сначала матч планировали провести в 2025 году, но после травм Халибертона игру перенесли на этот сезон.