rbc.ua
UA | RU
Среда, 07 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Баскетбол Звезда НБА сделала студентам роскошный подарок перед долгожданным возвращением
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 07 октября 2026 · 13:33

Звезда НБА сделала студентам роскошный подарок перед долгожданным возвращением

Тайриз Халибертон выкупил целую трибуну накануне своего первого матча после тяжелой травмы
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звезда НБА сделала студентам роскошный подарок перед долгожданным возвращением
Тайриз Халибертон (фото: instagram.com/Tyrese Haliburton)
Add as a preferred source on Google

Разыгрывающий "Индианы Пейсерс" Тайриз Халибертон сделал особый жест перед своим возвращением на баскетбольную площадку. Игрок оплатил билеты для студентов на предсезонный матч команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу клуба НБА.

Подарок для студентов

В среду, 7 октября, "Индиана Пейсерс" проведет свой первый предсезонный матч года против "Миннесоты Тимбервулвз". Поединок станет особенным для Халибертона, ведь состоится на площадке его родного университета Айова Стейт.

Баскетболист решил сделать возвращение еще памятнее и выкупил все доступные билеты для студенческой секции. После этого университет провел лотерею среди студентов, чтобы распределить билеты, приобретенные Халибертоном.

Таким образом, на матче у Hilton Coliseum ожидается полноценная студенческая трибуна, которая поддержит Халибертона во время его возвращения.

Первый матч за 16 месяцев

Поединок против "Миннесоты" станет для Халибертона первым более чем за 16 месяцев. В последний раз он выходил на площадку в седьмом матче финальной серии НБА-2025, где получил разрыв ахиллова сухожилия.

Баскетболист еще не знает, сколько времени проведет на площадке против "Тимбервулвз", но надеется сыграть как минимум первую половину встречи.

Особая связь с Айова Стейт

Халибертон учился в Айова Стейт в 2018-2020 годах, после чего был выбран в первом раунде драфта НБА-2020.

С университетом у баскетболиста связаны особые воспоминания. Там он познакомился со своей будущей женой Джейд, а впоследствии сделал ей предложение на площадке Айова Стейт.

Идея провести предсезонный матч "Пейсерс" на университетской арене возникла у Халибертона еще несколько лет назад. Сначала матч планировали провести в 2025 году, но после травм Халибертона игру перенесли на этот сезон.

Ранее мы рассказали, как экс-игрок сборной Украины получил высокий пост в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Теги: Баскетбол НБА
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"С первого дня не сомневался": Чоботенко – о новом контракте с "Полесьем", Корнелиусе и скрепке от соперника "С первого дня не сомневался": Чоботенко – о новом контракте с "Полесьем", Корнелиусе и скрепке от соперника Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals: ситуация перед финишем сезона Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals: ситуация перед финишем сезона Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео) Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео)
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор