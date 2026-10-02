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Баскетбол 02 октября 2026 · 22:57

Звездный путь в НБА: экс-игрок сборной Украины получил высокий пост в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Юджин Джетер возглавил скаутское направление в легендарном клубе
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звездный путь в НБА: экс-игрок сборной Украины получил высокий пост в "Лос-Анджелес Лейкерс"
Юджин Джетер (фото: ФБУ)
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Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Юджин Джетер получил новую должность в одном из самых известных клубов НБА. 42-летний американец будет работать в структуре "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на New York Post.

Какую должность получил Джетер

"Лос-Анджелес Лейкерс" назначил Юджина Джетера директором по скаутингу профессиональных игроков. На новой должности он будет отвечать за мониторинг и анализ кадрового потенциала. Джетер будет работать под руководством нового ассистента генерального менеджера "Лейкерс" Эрика Амслера.

Профессиональную баскетбольную карьеру Джетер завершил в 2023 году. После этого он продолжил работать в структуре НБА. Последние три сезона Юджин провел в системе "Портленд Трейл Блейзерс". Он работал тренером по развитию игроков, а также был помощником генерального менеджера фарм-клуба "Рип Сити Ремикс" в G-Лиге.

Как Джетер связан с Украиной

Юджин Джетер в свое время выступал в украинском баскетболе. В сезоне-2007/08 он играл за БК "Киев", а в 2021 году защищал цвета "Днепра".

В 2013 году американец получил украинское гражданство и стал игроком национальной сборной. Всего Джетер провел за "сине-желтых" 22 матча.

В составе сборной Украины он выступал на Евробаскете-2013, где команда Майка Фрателло заняла шестое место - лучший результат в истории выступлений украинцев на континентальном первенстве. Также Джетер играл за национальную команду на чемпионате мира-2014 и в отборе на ЧМ-2019.

Теперь бывший лидер сборной Украины продолжит карьеру уже во фронт-офисе "Лос-Анджелес Лейкерс", где будет заниматься поиском и оценкой профессиональных баскетболистов.

Ранее мы сообщали, что двукратный чемпион НБА оказался за решеткой.

Теги: Баскетбол НБА Сборная Украины
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