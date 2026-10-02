Звездный путь в НБА: экс-игрок сборной Украины получил высокий пост в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Юджин Джетер получил новую должность в одном из самых известных клубов НБА. 42-летний американец будет работать в структуре "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на New York Post .

Какую должность получил Джетер

"Лос-Анджелес Лейкерс" назначил Юджина Джетера директором по скаутингу профессиональных игроков. На новой должности он будет отвечать за мониторинг и анализ кадрового потенциала. Джетер будет работать под руководством нового ассистента генерального менеджера "Лейкерс" Эрика Амслера.

Профессиональную баскетбольную карьеру Джетер завершил в 2023 году. После этого он продолжил работать в структуре НБА. Последние три сезона Юджин провел в системе "Портленд Трейл Блейзерс". Он работал тренером по развитию игроков, а также был помощником генерального менеджера фарм-клуба "Рип Сити Ремикс" в G-Лиге.

Как Джетер связан с Украиной

Юджин Джетер в свое время выступал в украинском баскетболе. В сезоне-2007/08 он играл за БК "Киев", а в 2021 году защищал цвета "Днепра".

В 2013 году американец получил украинское гражданство и стал игроком национальной сборной. Всего Джетер провел за "сине-желтых" 22 матча.

В составе сборной Украины он выступал на Евробаскете-2013, где команда Майка Фрателло заняла шестое место - лучший результат в истории выступлений украинцев на континентальном первенстве. Также Джетер играл за национальную команду на чемпионате мира-2014 и в отборе на ЧМ-2019.

Теперь бывший лидер сборной Украины продолжит карьеру уже во фронт-офисе "Лос-Анджелес Лейкерс", где будет заниматься поиском и оценкой профессиональных баскетболистов.