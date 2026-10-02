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Баскетбол 02 жовтня 2026 · 22:57

Зірковий шлях в НБА: екс-гравець збірної України отримав високу посаду в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Юджин Джетер очолив скаутський напрямок у легендарному клубі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірковий шлях в НБА: екс-гравець збірної України отримав високу посаду в "Лос-Анджелес Лейкерс"
Юджин Джетер (фото: ФБУ)
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Колишній гравець збірної України з баскетболу Юджин Джетер отримав нову посаду в одному з найвідоміших клубів НБА. 42-річний американець працюватиме у структурі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на New York Post.

Яку посаду отримав Джетер

"Лос-Анджелес Лейкерс" призначив Юджина Джетера директором зі скаутингу професійних гравців. На новій посаді він відповідатиме за моніторинг та аналіз кадрового потенціалу. Джетер працюватиме під керівництвом нового асистента генерального менеджера "Лейкерс" Еріка Амслера.

Кар'єру професійного баскетболіста Джетер завершив у 2023 році. Після цього він продовжив працювати у структурі НБА. Останні три сезони Юджин провів у системі "Портленд Трейл Блейзерс". Він працював тренером із розвитку гравців, а також був помічником генерального менеджера фарм-клубу "Ріп Сіті Ремікс" у G-Лізі.

Як Джетер пов'язаний з Україною

Юджин Джетер свого часу виступав в українському баскетболі. У сезоні-2007/08 він грав за БК "Київ", а у 2021 році захищав кольори "Дніпра".

У 2013 році американець отримав українське громадянство та став гравцем національної збірної. Загалом Джетер провів за "синьо-жовтих" 22 матчі.

Разом зі збірною України він виступав на Євробаскеті-2013, де команда Майка Фрателло посіла шосте місце - найкращий результат в історії виступів українців на континентальній першості. Також Джетер грав за національну команду на чемпіонаті світу-2014 та у відборі на ЧС-2019.

Тепер колишній лідер збірної України продовжить кар'єру вже у фронт-офісі "Лос-Анджелес Лейкерс", де займатиметься пошуком та оцінкою професійних баскетболістів.

Раніше ми повідомляли, що дворазовий чемпіон НБА опинився за гратами.

Теги: Баскетбол НБА Збірна України
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