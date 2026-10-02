Впевнений розгром за годину: Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до третього кола WTA 1000 у Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено пробилася до третього раунду престижного турніру серії WTA 1000, що триває в Пекіні. У матчі другого кола українка у двох сетах переграла представницю Польщі Маю Хвалінську.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Перебіг поєдинку

Матч тривав лише 1 годину та 6 хвилин. У першій партії Ястремська одразу вирвалася вперед 2:0 завдяки брейку у другому геймі. Попри те, що полька відповіла зворотним брейком і зрівняла рахунок, Даяна виграла три гейми поспіль та дожала суперницю на власній подачі - 6:3.

У другому сеті перевага української тенісистки була беззаперечною. Ястремська розпочала партію з потужного ривка 4:0. Дозволивши Хвалінській взяти лише один гейм престижу, Даяна впевнено закрила сет із нищівним рахунком 6:1.

WTA 1000. Пекін. 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Мая Хвалінська (Польща) - 6:3, 6:1

Історичні досягнення та наступна суперниця

Перемога над Хвалінською принесла українці декілька вагомих здобутків:

Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у столиці Китаю.

Даяна вперше з січня виграла два матчі поспіль на турнірах рівня Туру.

Українка здобула другу в сезоні перемогу над тенісисткою з топ-30 світового рейтингу.

Також Ястремська першою з представниць України пройшла до 3-го кола у Пекіні. В другому раунді Україну також представляють Еліна вітоліна та Дар'я Снігур.

У наступному колі змагань Даяна Ястремська зіграє проти представниці Австрії Сіньї Краус, яка у своєму поєдинку здолала Анастасію Потапову.