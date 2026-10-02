Перша перемога Клоппа, Греція продовжує дивувати: огляд матчів Ліги націй 1 жовтня

Ліга націй УЄФА перейшла до третього туру. Збірна Португалії вже без Кріштіану Роналду здолала Данію, а Юрген Клопп після нічиєї з Нідерландами та поразки від Греції, нарешті здобув дебютну перемогу на новій посаді.

Ліга А: чи є життя після Роналду

До матчу Данія – Португалія було прикто найбільше уваги з огляду на скандал із Кріштіану Роналду. 41-річний форвард образився на Жорже Жезуса та Федерацію футболу Португалії за те, що йому не давали ігровий час у матчі із Норвегією. Як наслідок, Роналду залишив табір своєї команди.

Без легендарного форварда Португалія впоралася із данцями, хоч це було і непросто. Жоау Канселу вивів свою команду вперед на 13-й хвилині. Однак вже за 10 хвилин Міккель Дамсгор зрівняв рахунок. Не встигли данці вгамувати емоції від забитого м'яча, як Гонсалу Рамуш знову вивів вперед португальську команду.

На початку другої половини рахунок в матчі знову став рівним: це Расмус Гойлунд скористався безпечністю Діогу Кошту, перекинувши м'яч через голкіпера. Утім, в середині другого тайму Бруну Фернандеш віддав геніальну передачу на Вітінью і той засмутив данців. Крапку в матчі поставив Жоау Фелікс на 87-й хвилині. У підсумку – 4:2 на користь Португалії.

Данія – Португалія 2:4

Голи: Дамсгор, 23; Гойлунд, 53 – Канселу, 13; Рамуш, 25; Вітінья, 67; Жоау Фелікс, 87.

Дебютну перемогу на чолі збірної Німеччини лише у своєму третьому матчі в цьому амплуа здобув Юрген Клопп. На "Альянц Арені" німці спокійно перемогли Сербію – 2:0. Том Бішоф відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а от Флоріан Вірц на початку другої половини подвоїв перевагу німецької команди.

Німеччина – Сербія – 2:0

Голи: Бішоф, 39; Вірц, 61.

А от збірна Греції продовжує марафон невизнання авторитетів. Цього разу "елліни" відібрали очки у збірної Нідерландів. Ще у першому таймі Греція зробила значні кроки для успіху у цьому матчі, адже на перерву вирушала із перевагою у два м'ячі: це Фотіс Йоаннідіс та Георгіос Масурас відзначилися у воротах титулованого суперника.

Однак на 59-й хвилині Вірджил ван Дейк скоротив відставання нідерландської команди, а врятував її від поразки Тіджані Рейндерс, який забив за хвилину до кінця основного часу. Таким чином, збірна Нідерландів уникнула поразки у цій зустрічі.

Греція – Нідерланди – 2:2

Голи: Йоаннідіс, 23; Масурас, 45+2 – ван Дейкс, 59; Рейндерс, 89.

А головна сенсація вечора сталася на стадіоні "Кардіфф Сіті Стедіум", де збірна Вельсу несподівано перемогла команду Норвегії. Причому, Оскар Бобб вивів гостей вперед ще на 11-й хвилині. Даніель Джеймс ще до перерви зрівняв рахунок, а Неко Вільямс на початку другої половини вивів валлійців вперед.

Можливо, Норвегія і могла б врятувати цей матч, але вилучення Торбйорна Геггема на початку другого тайму змусило команду міняти свою тактику.

Вельс – Норвегія – 2:1

Голи: Джеймс, 38; Вільямс, 48 – Бобб, 11.

Ліга В: Ірландія та Австрія потішили голам

У Лізі B відбулося два матчі. Косово та Ізраїль голів не забивали. А от Ірландія та Австрія видали яскравий матч. Дубль Троя Перротта у першому таймі подарував ірландцям надію на успіх, але команда Ральфа Рангніка відповіла голом Александера Прасса, а також Міхаеля Грегоріча.

Косово – Ізраїль – 0:0

Ірландія – Австрія – 2:2

Голи: Перрот, 12, 45 – Прасс, 71; Грегоріч, 77.

Ліга С: всі за компроміс

Зрештою, ще два матчі відбулися у Лізі С. Там Азербайджан і Ліхтенштейн розійшлися внічию (0:0), а от Мальта і Гібралтар обмінялися голами, але переможця не виявили.

Азербайджан – Ліхтенштейн – 0:0

Мальта – Гібралтар – 1:1

Голи: Мбонг, 53 – Скенлон, 61.