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Футбол 01 жовтня 2026 · 13:41

Серйозна діра в захисті: збірна України втратила одного з лідерів

Захисник національної збірної України не допоможе команді через проблеми зі здоров'ям
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Серйозна діра в захисті: збірна України втратила одного з лідерів
Віталій Миколенко (Фото: УАФ)
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Захисник збірної України Віталій Миколенко не зможе взяти участь у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Це пов'язано зі здоров'ям лівого захисника "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на брифінг головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.

Причина відсутності та стан футболіста

Керманич національної команди пояснив рішення залишити захисника поза грою турботою про його фізичний стан.

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження", - заявив Мальдера.

Варто зазначити, що Миколенко відіграв усі 94 хвилини у стартовому матчі турніру проти Угорщини, проте вже у другій грі проти Грузії опинився поза заявкою через ушкодження ноги. Тоді тренерський штаб також вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Турнірне становище та час матчу

Українці розпочали новий розіграш Ліги націй з двох безпрограшних поєдинків. В першому турі завдяки голу Сікана мінімально обіграли Угорщину, а в другому - зіграли внічию проти Грузії.

Суперник українців, збірна Північної Ірландії, має аналогічний доробок - звитягу над грузинами та нічию з Угорщиною.

Таким чином саме зустріч України та Північної Ірландії може визначити лідера групи. Поєдинок 3-го туру відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що українські арбітри отримали призначення на ключовий матч Ліги націй.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 1 жовтня 21:45
Данія - : - Португалія
Ліга націй 1 жовтня 21:45
Німеччина - : - Сербія
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