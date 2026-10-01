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Теніс 01 жовтня 2026 · 11:35

Понад 3 години на корті: Стародубцева поступилася ексросіянці на старті турніру WTA 1000 у Пекіні

Суперниця впевнено закрила третій сет попри поразку в першій партії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Понад 3 години на корті: Стародубцева поступилася ексросіянці на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
Стародубцева поступилась на старті турніру в Пекіні (Фото: yuliiastar17, Instagram)
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Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. У першому колі змагань уродженка Каховки поступилася представниці Вірменії Аліні Чараєвій.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг виснажливого поєдинку

Дебютне очне протистояння тенісисток виявилося надзвичайно запеклим і тривало 3 години та 14 хвилин.

У першому сеті українка втратила перевагу у два брейки, проте проявила характер у кінцівці та закрила партію на свою користь. У другому сеті тенісистки почергово віддавали власні подачі впродовж перших шести геймів, після чого Чараєва перехопила ініціативу, зрівняла рахунок за сетами та впевнено забрала вирішальну третю партію.

За час поєдинку Стародубцева виконала 3 ейси, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 8 брейкпойнтів. Її суперниця зробила 1 ейс, 4 подвійні помилки та оформила 10 брейків.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Аліна Чараєва (Вірменія) - 7:5, 5:7, 2:6.

Статус суперниці та загальні результати українок у Пекіні

Переможниця матчу Аліна Чараєва - колишня російська тенісистка, яка змінила спортивне громадянство на вірменське влітку. У наступному раунді вона зіграє проти першої ракетки світу Єлени Рибакіної.

За підсумками стартового раунду China Open виступи українських тенісисток склалися наступним чином:

  • Пройшли до другого кола: Даяна Ястремська та Дар'я Снігур;
  • Вибули на старті: Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.

Раніше ми повідомляли, що Дар'я Снігур пробилась до другого кола турніру в Пекіні завдяки камбеку в третьому сеті.

Теги: Теніс
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