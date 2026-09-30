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Теніс 30 вересня 2026 · 11:37

Із камбеком в третьому сеті: Снігур вирвала перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні

Українська тенісистка оформила вольову перемогу над кваліфаєркою та вийшла до наступного раунду "тисячника"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із камбеком в третьому сеті: Снігур вирвала перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
Снігур здобула третю перемогу на мейджорах (Фото: snigur_27, Instagram)
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Українська тенісистка Дар'я Снігур розпочала виступи на престижному хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Пекіні. У першому колі змагань українка проявила характер та здолала представницю Польщі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Вольовий камбек та перебіг поєдинку

У рамках 1/64 фіналу Снігур протистояла польській тенісистці Катажині Каві (WTA 133), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Напружене протистояння тривало 2 години та 15 хвилин.

Програвши перший сет, українська спортсменка зуміла зрівняти рахунок за партіями. Найдраматичнішим виявився вирішальний третій сет, де Снігур поступалася з рахунком 0:3, а пізніше 2:4. Втім, Дар'я змогла переломити перебіг гри, оформити камбек та вирвати підсумкову перемогу.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) - Катажина Кава (Польща) - 3:6, 6:4, 7:5.

Статистика виступів та наступна суперниця

Для тенісисток це була друга очна зустріч на професійному рівні. Снігур удруге обіграла Каву - на початку поточного сезону українка вже завдавала їй поразки на старті Australian Open.

Загалом для Дар'ї це був п'ятий матч на турнірах серії WTA 1000 у кар'єрі, в якому вона здобула свою третю перемогу.

У наступному раунді на українську тенісистку чекає поєдинок проти 14-ї сіяної турніру - італійки Жасмін Паоліні.

Раніше ми повідомляли, що Даяна Ястремська перервала неприємну серію з поразок та перемогла на старті турніру в Пекіні.

Теги: Теніс
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