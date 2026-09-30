С камбеком в третьем сете: Снегирь вырвала победу на старте турнира WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Дарья Снигур начала выступления на престижном хардовом турнире категории WTA 1000 в Пекине. В первом круге соревнований украинка проявила характер и одолела представительницу Польши.

Волевой камбек и ход поединка

В рамках 1/64 финала Снигирь противостояла польской теннисистке Катажине Кави (WTA 133), которая пробилась в основную сетку из-за квалификации. Напряженное противостояние длилось 2 часа и 15 минут.

Проиграв первый сет, украинская спортсменка сумела сравнять счет по партиям. Самым драматичным оказался решающий третий сет, где Снигирь уступала со счетом 0:3, а позже 2:4. Впрочем, Дарья смогла переломить ход игры, оформить камбэк и вырвать итоговую победу.

WTA 1000 Пекин, 1/64 финала

Дарья Снигирь (Украина) – Катажина Кофе (Польша) – 3:6, 6:4, 7:5.

Статистика выступлений и следующая соперница

Для теннисисток это была вторая очная встреча на профессиональном уровне. Снегирь вторично обыграла Кофе - в начале текущего сезона украинка уже наносила ей поражение на старте Australian Open.

В общем, для Дарьи это был пятый матч на турнирах серии WTA 1000 в карьере, в котором она одержала свою третью победу.

В следующем раунде украинскую теннисистку ждет поединок против 14-го сеяного турнира - итальянки Жасмин Паолини.