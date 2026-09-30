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Теннис 30 сентября 2026 · 10:53

Третья подряд: Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка последний раз побеждала на уровне Тура в августе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Третья подряд: Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в Пекине
Калинина продолжила неприятную серию в Туре (Фото: angie_kalinina, Instagram)
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина приостановила выступления на престижном хардовом турнире категории WTA 1000 в Пекине. На старте соревнований украинка уступила в напряженном трехсетовом противостоянии.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Драматический поединок и упущенное преимущество

В раунде 1/64 финала соперницей Калининой стала представительница Индонезии Джанис Тджен (WTA 49). Поединок длился 2 часа и 43 минуты и закончился волевой победой индонезийки.

Украинка убедительно забрала первую партию, однако позволила сопернице сравнять счет по сетам. В решающем третьем сете Калинина уступала 2:4, смогла проявить характер и сравнять счет (4:4), но проиграла два следующих гейма подряд, что и определило результат встречи.

WTA 1000 Пекин, 1/64 финала

Джанис Тджен (Индонезия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:5, 6:4.

История встреч и статистика выступлений

Это была первая глазная дуэль между теннисистками на профессиональном уровне. В следующем раунде Тджен сыграет против 11-й сеяной турнира Дианы Шнайдер.

Для Калининой это поражение стало уже третьим подряд на уровне Тура. В последний раз украинка побеждала 13 августа в первом круге "тысячника" в Цинциннате над Дарьей Отмановой.

При этом на прошлой неделе Ангелина защищала цвета Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где одержала две победы в одиночных матчах и потерпела одно поражение.

Ранее мы сообщали, что Даяна Ястремская прервала неприятную серию поражений и победила на старте турнира в Пекине.

Теги: Теннис
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