Третя поспіль: Калініна поступилась на старті турніру WTA 1000 в Пекіні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна припинила виступи на престижному хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Пекіні. На старті змагань українка поступилася у напруженому трьохсетовому протистоянні.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Драматичний поєдинок та втрачена перевага

У раунді 1/64 фіналу суперницею Калініної стала представниця Індонезії Джаніс Тджен (WTA 49). Поєдинок тривав 2 години та 43 хвилини і закінчився вольовою перемогою індонезійки.

Українка переконливо забрала першу партію, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок за сетами. У вирішальному третьому сеті Калініна поступалася 2:4, змогла проявити характер і зрівняти рахунок (4:4), але програла два наступні гейми поспіль, що й визначило підсумок зустрічі.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Джаніс Тджен (Індонезія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 2:6, 7:5, 6:4.

Історія зустрічей та статистика виступів

Це була перша очна дуель між тенісистками на професійному рівні. У наступному раунді Тджен зіграє проти 11-ї сіяної турніру Діани Шнайдер.

Для Калініної ця поразка стала вже третьою поспіль на рівні Туру. Востаннє українка перемагала 13 серпня у першому колі "тисячника" в Цинциннаті над Дар'єю Відмановою.

При цьому минулого тижня Ангеліна захищала кольори України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де здобула дві перемоги в одиночних матчах і зазнала однієї поразки.