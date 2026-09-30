rbc.ua
UA | RU
Середа, 30 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Третя поспіль: Калініна поступилась на старті турніру WTA 1000 в Пекіні
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 30 вересня 2026 · 10:53

Третя поспіль: Калініна поступилась на старті турніру WTA 1000 в Пекіні

Українська тенісистка востаннє перемагала на рівні Туру в серпні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Третя поспіль: Калініна поступилась на старті турніру WTA 1000 в Пекіні
Калініна продовжила неприємну серію в Турі (Фото: angie_kalinina, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Українська тенісистка Ангеліна Калініна припинила виступи на престижному хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Пекіні. На старті змагань українка поступилася у напруженому трьохсетовому протистоянні.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Драматичний поєдинок та втрачена перевага

У раунді 1/64 фіналу суперницею Калініної стала представниця Індонезії Джаніс Тджен (WTA 49). Поєдинок тривав 2 години та 43 хвилини і закінчився вольовою перемогою індонезійки.

Українка переконливо забрала першу партію, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок за сетами. У вирішальному третьому сеті Калініна поступалася 2:4, змогла проявити характер і зрівняти рахунок (4:4), але програла два наступні гейми поспіль, що й визначило підсумок зустрічі.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Джаніс Тджен (Індонезія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 2:6, 7:5, 6:4.

Історія зустрічей та статистика виступів

Це була перша очна дуель між тенісистками на професійному рівні. У наступному раунді Тджен зіграє проти 11-ї сіяної турніру Діани Шнайдер.

Для Калініної ця поразка стала вже третьою поспіль на рівні Туру. Востаннє українка перемагала 13 серпня у першому колі "тисячника" в Цинциннаті над Дар'єю Відмановою.

При цьому минулого тижня Ангеліна захищала кольори України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де здобула дві перемоги в одиночних матчах і зазнала однієї поразки.

Раніше ми повідомляли, що Даяна Ястремська перервала неприємну серію з поразок та перемогла на старті турніру в Пекіні.

Теги: Теніс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Вдалий старт в Пекіні: Ястремська перервала неприємну серію з поразок Вдалий старт в Пекіні: Ястремська перервала неприємну серію з поразок Макс Ферстаппен: 7 фактів про чемпіона, який дебютував у Формулі-1 у 17 років Макс Ферстаппен: 7 фактів про чемпіона, який дебютував у Формулі-1 у 17 років НХЛ повертається: хто побореться за Кубок Стенлі та чого чекати від нового сезону НХЛ повертається: хто побореться за Кубок Стенлі та чого чекати від нового сезону
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер