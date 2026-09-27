Невдалий старт у фіналі: Калініна поступилася зірковій чешці у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України програла перший матч фінального протистояння Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії. Ангеліна Калініна зустрічалася з восьмою ракеткою світу Кароліною Муховою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру .

Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал

Україна – Чехія – 0:1

Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова – 2:6, 3:6

Деталі гри

Першою на корт у фіналі вийшла Ангеліна Калініна. Її суперницею стала восьма ракетка світу Кароліна Мухова.

Українка не змогла нав'язати боротьбу титулованій чешці. Мухова впевнено виграла матч у двох сетах - 6:2, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину та 10 хвилин.

Для Калініної це стала перша поразка на цьогорічному Кубку Біллі Джин Кінг. До цього українська тенісистка здобула перемоги над представницями Бельгії та Італії.

Світоліна спробує зрівняти рахунок

Після поразки Калініної збірна України поступається Чехії в фіналі з рахунком 0:1. Тепер шанс зрівняти протистояння матиме Еліна Світоліна. Перша ракетка України зіграє проти чемпіонки Вімблдона, шостої ракетки світу Лінди Носкової.

У разі перемоги Світоліної долю фіналу визначатиме третій матч - парна зустріч.

Для України цей фінал є історичним, адже "синьо-жовті" вперше в історії дісталися вирішального матчу Кубка Біллі Джин Кінг. Чехія, своєю чергою, 11 разів вигравала престижний командний турнір.