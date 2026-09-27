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Теніс 27 вересня 2026 · 14:02

Невдалий старт у фіналі: Калініна поступилася зірковій чешці у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Українка не змогла впоратися з восьмою ракеткою світу Кароліною Муховою
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Невдалий старт у фіналі: Калініна поступилася зірковій чешці у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг
Ангеліна Калініна та капітан збірної Ілля Марченко (фото: ФТУ)
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Збірна України програла перший матч фінального протистояння Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії. Ангеліна Калініна зустрічалася з восьмою ракеткою світу Кароліною Муховою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал

Україна – Чехія – 0:1

Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова – 2:6, 3:6

Деталі гри

Першою на корт у фіналі вийшла Ангеліна Калініна. Її суперницею стала восьма ракетка світу Кароліна Мухова.

Українка не змогла нав'язати боротьбу титулованій чешці. Мухова впевнено виграла матч у двох сетах - 6:2, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину та 10 хвилин.

Для Калініної це стала перша поразка на цьогорічному Кубку Біллі Джин Кінг. До цього українська тенісистка здобула перемоги над представницями Бельгії та Італії.

Невдалий старт у фіналі: Калініна поступилася зірковій чешці у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Світоліна спробує зрівняти рахунок

Після поразки Калініної збірна України поступається Чехії в фіналі з рахунком 0:1. Тепер шанс зрівняти протистояння матиме Еліна Світоліна. Перша ракетка України зіграє проти чемпіонки Вімблдона, шостої ракетки світу Лінди Носкової.

У разі перемоги Світоліної долю фіналу визначатиме третій матч - парна зустріч.

Для України цей фінал є історичним, адже "синьо-жовті" вперше в історії дісталися вирішального матчу Кубка Біллі Джин Кінг. Чехія, своєю чергою, 11 разів вигравала престижний командний турнір.

Раніше Марта Костюк розповіла про роботу з психологом, який працює у Формулі-1.

Теги: Теніс Збірна України Еліна Світоліна
Головні матчі
Кубок Біллі Джин Кінг 27 вересня 12:00
Україна - : - Чехія
Ліга націй 27 вересня 19:00
Сербія - : - Нідерланди
Ліга націй 27 вересня 21:45
Німеччина - : - Греція
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