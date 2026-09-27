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Теніс 27 вересня 2026 · 09:51

"Великі зміни у своєму стані": Костюк розповіла про роботу з психологом, який працює у Формулі-1

Українська тенісистка поділилась, що вчиться контролювати витрати енергії під час змагань
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Великі зміни у своєму стані": Костюк розповіла про роботу з психологом, який працює у Формулі-1
Марта Костюк під час зустрічі із журналістами у Києві (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA)
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Марта Костюк розповіла про роботу з психологом, який має досвід роботи у Формулі-1. Українка зазначила, що вже помічає зміни у власному стані та вчиться контролювати кількість енергії, яку витрачає під час змагань.

Що змінилося в стані Марти Костюк

Марта зазначила, що попереду ще багато роботи над собою, але станом на сьогодні вона вже бачить значні зміни у своєму стані.

"100%, я бачу великі зміни в своєму стані. Ти вчишся якби контролювати те, скільки енергії ти витрачаєш. І це дуже важливо в моєму спорті, особливо, коли в нас довгі турніри. Ще багато роботи попереду. Мені дуже подобається це робити. І сподіваюсь, що мені це буде допомагати ще більше", – розповіла Костюк.

"Зменшувати, мінімізувати витрату енергії"

Тенісистка не вдавалася в деталі методик, які застосовує для покращення свого психологічного стану, але привідкрила невеликий секрет.

"Основна суть в тому, щоб контролювати те, наскільки багато енергії ти витрачаєш і зменшувати, мінімізувати витрату енергії", – зазначила українка.

За словами Костюк, реакція на стрес та тиск у кожної людини відрізняється. Тому робота над контролем енергії має індивідуальний характер.

"У кожної людини воно індивідуальне. Під тиском, стресом кожен реагує по-різному. Хтось витрачає ментальну енергію, хтось витрачає фізичну", – пояснила Костюк.

Тенісистка навела приклад вправ, під час яких людина практично не рухається, однак її пульс може перевищувати 100 ударів за хвилину.

"Наприклад, ти можеш робити ці вправи, сам не рухаєшся, але твій пульс за 100. І це означає, що ти витрачаєш фізичну енергію", – додала Марта на зустрічі із медіа, організованій Marta Kostyuk Foundation.

Теги: Марта Костюк Теніс
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