Від операції у 17 років до першої ракетки світу: 7 фактів про Сімону Халеп

Сімона Халеп – одна з найуспішніших тенісисток свого покоління. Румунка двічі вигравала турніри Grand Slam, 64 тижні очолювала світовий рейтинг та завершила кар'єру у 2025 році. Sport RBC.UA зібрав сім фактів, які допоможуть краще зрозуміти історію її кар'єри.

Халеп була першою ракеткою світу 64 тижні

Сімона Халеп уперше очолила рейтинг WTA 9 жовтня 2017 року. Загалом румунка провела на вершині світового рейтингу 64 тижні. Вона також завершувала рік першою ракеткою світу у 2017 та 2018 роках.

Перший Grand Slam виграла після трьох програних фіналів

До перемоги на Roland Garros-2018 Сімона вже тричі грала у фіналах турнірів Grand Slam, але щоразу програвала. У Парижі румунка нарешті здобула свій перший великий титул, перемігши у фіналі Слоан Стівенс. Халеп виграла матч у трьох сетах після того, як поступалася по ходу зустрічі.

Другий Grand Slam – легендарний фінал Wimbledon

У 2019 році Халеп стала чемпіонкою Wimbledon. У фіналі вона розгромила Серену Вільямс із рахунком 6:2, 6:2, а матч тривав лише 56 хвилин. Для румунки це був другий титул Grand Slam у кар'єрі.

У 17 років зробила операцію, щоб продовжити кар'єру

У 2009 році румунка перенесла операцію зі зменшення грудей. За словами Халеп, це було пов'язано не лише з особистими переживаннями, а й із фізичним дискомфортом під час гри та проблемами зі спиною. На той момент тенісистці було лише 17 років.

Халеп вийшла заміж у напружений період кар'єри

У вересні 2021 року Сімона Халеп вийшла заміж за Тоні Юруца у своєму рідному місті Констанца. Цікаво, що сама тенісистка майже не займалася організацією весілля – за її словами, чоловік узяв цю частину на себе, а від неї була лише одна конкретна побажання: білі квіти.

При цьому весілля відбулося в дуже насичений для Халеп період: за тиждень до нього вона оголосила про завершення багаторічної співпраці з тренером Дарреном Кехіллом. А за кілька днів після весілля відсвяткувала 30-річчя.

Сімона Халеп та Тоні Юруц (фото: Instagram.com/simonahalep)

Її кар'єру перервала допінгова справа

У 2022 році в організмі Халеп виявили заборонену речовину роксадустат, після чого тенісистку тимчасово відсторонили від виступів. У 2023 році ITIA дискваліфікувала її на чотири роки, однак румунка оскаржила рішення в Спортивному арбітражному суді. У березні 2024 року CAS скоротив термін відсторонення до дев'яти місяців, після чого Халеп отримала можливість повернутися до змагань.

Халеп завершила кар'єру у 33 роки

У лютому 2025 року Сімона Халеп оголосила про завершення професійної кар'єри після поразки на турнірі в Клуж-Напоці. За свою кар'єру вона виграла 24 титули WTA та два турніри Grand Slam. Останніми роками тенісистка також мала проблеми з фізичним станом, які вплинули на її рішення залишити професійний спорт.