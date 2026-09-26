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Інше 26 вересня 2026 · 17:56

За крок від Кубка імператора: Аонішікі переміг у передостанньому дні гранд-турніру з сумо

Данило Аонішікі Явгусишин та Сергій Шіші Соколовський здобули важливі перемоги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За крок від Кубка імператора: Аонішікі переміг у передостанньому дні гранд-турніру з сумо
Аонішікі в останній день зустрінеться з лідером таблиці (Фото: sumokyokai, X)
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У Токіо завершився передостанній день турніру з сумо Aki Basho 2026. Для українських рікіші цей день виявився надзвичайно успішним: і Данило Аонішікі Явгусишин, і Сергій Шіші Соколовський виграли свої сутички.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати 14-го дня гранд-турніру Aki Basho 2026.

Звитяга Аонішікі та поразка лідера

У дуелі сумоторі в ранзі озекі 22-річний Данило Аонішікі Явгусишин здолав досвідченого монгольського борця Кірішіму. Після стартового тачі-ай спортсмени застигли в центрі дохйо. Зрештою українець зумів перехопити пояс (маваші) однією рукою і в силовому стилі виштовхав суперника за межі кола.

Паралельно лідер турніру - йокозуна Оносато - зазнав поразки від Котозакурі. Озекі Котозакурі вдало змістився в момент атаки Оносато і допоміг йому випасти з дохйо.

За крок від Кубка імператора: Аонішікі переміг у передостанньому дні гранд-турніру з сумоСитуація на турнірі після 14 змагальних днів

Успішний день для українців

У ще одному поєдинку дня за участю українця, Сергій Шіші Соколовський у напруженій боротьбі вистояв проти японця Абі. Завдяки силовій перевазі Шіші реалізував свій шанс на перемогу.

В іншому динамічному протистоянні мобільних сумоїстів Асакорю виявився сильнішим за Уру.

Фінальна дуель за головний трофей

Останній день турніру відбудеться у неділю, 27 вересня. Цього разу чемпіон визначиться без додаткових матчів плей-оф, адже Аонішікі та Оносато підходять до очної зустрічі з однаковим показником - 11 перемог при 3 поразках.

На кону одразу ціла низка трофеїв - Кубок Імператора, Кубок Прем'єр-міністра та інші почесні нагороди. До цього поєдинку Дайкі Накамура (Оносато) підходить із перевагою над Явгусишиним - 4:1.

Однак єдину перемогу український сумоїст здобув у липні під час Nagoya Basho 2026. У разі успіху для Данила це буде 4-й Кубок Імператора в кар'єрі, тоді як 26-річний Оносато вигравав башо 5 разів (востаннє - рік тому на Aki Basho 2025).

Інший українець, Сергій Соколовський, у свій заключний день змагань зустрінеться з 120-кілограмовим японцем Асасурю, який проводить свій дебютний турнір у вищому дивізіоні макуучі та вже має 7 перемог.

Раніше ми повідомляли про успішні виступи Аонішікі на Aki Basho попри травму.

Теги: Спортсмени
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Ліга націй 26 вересня 16:00
Словенія - : - Шотландія
Лыга націй 26 вересня 21:45
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Англія - : - Іспанія
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