Королева тенісного світу: 7 фактів про Серену Вільямс

Серена Вільямс – одна з найвідоміших тенісисток в історії та володарка 23 титулів Grand Slam в одиночному розряді. Американка перемагала на найбільших турнірах світу, чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою, а у 2017 році виграла Australian Open, будучи вагітною.

Виграла Australian Open, будучи вагітною

У 2017 році Серена Вільямс виграла Australian Open, перемігши у фіналі свою сестру Венус із рахунком 6:4, 6:4. Згодом стало відомо, що на момент турніру американка була вагітною. Цей титул став для Серени 23-м на турнірах Grand Slam в одиночному розряді – рекордом Відкритої ери.

Володіла чотирма титулами Grand Slam одночасно

Вперше це сталося у період від перемоги на Roland Garros-2002 і до Australian Open-2003. Вдруге Вільямс повторила досягнення у 2014–2015 роках – від US Open-2014 до Wimbledon-2015. Такий цикл перемог отримав назву "Serena Slam".

Має чотири олімпійські золоті медалі

Одну золоту нагороду Серена здобула в одиночному розряді – на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Ще три олімпійські золота вона виграла в парному розряді разом із сестрою Венус у 2000, 2008 та 2012 роках. Завдяки цьому Вільямс стала єдиною тенісисткою, яка вигравала Career Golden Slam і в одиночному, і в парному розряді.

Серена Вільямс на Олімпіаді-2012 (фото: Olympics.com)

319 тижнів очолювала світовий рейтинг

Вільямс провела 319 тижнів на першому місці рейтингу WTA. При цьому 186 тижнів поспіль американка залишалася лідеркою світового тенісу. За тривалістю безперервного перебування на вершині вона повторила рекорд Штеффі Граф.

23 титули Grand Slam – рекорд Відкритої ери

Серена Вільямс виграла 23 турніри Grand Slam в одиночному розряді. Це найбільший показник серед тенісисток у Відкритій ері, яка розпочалася у 1968 році. В історії жіночого тенісу більше титулів має лише австралійка Маргарет Корт – 24.

Серені Вільямс личать титули Grand Slam (фото: WTA)

2013 рік – найкращий у кар'єрі?

Того року Серена виграла 78 із 82 проведених матчів та здобула 11 титулів WTA. Серед них були перемоги на Roland Garros та US Open. За підсумками сезону американка заробила понад 12 мільйонів доларів призових – на той момент це був рекорд жіночого тенісу за один рік.

Перший Grand Slam – у 17 років

У 1999 році Вільямс стала чемпіонкою US Open, перемігши у фіналі швейцарку Мартіну Хінгіс. На той момент американці було лише 17 років. Ця перемога стала першим титулом Grand Slam у її кар'єрі, яка зрештою принесла їй 23 трофеї в одиночному розряді.