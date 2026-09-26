Дебют Зідана і ударний шведський тандем: результати матчів Ліги націй 25 вересня

У Лізі націй УЄФА 25 вересня відбулося 8 матчів у різних дивізіонах. Окрім зустрічі України та Угорщини, увагу привертали матчі Італія – Бельгія, а також Туреччина – Франція.

Ліга А: дебют Манчіні вийшов гірким

На римському "Стадіо Олімпіко" збірна Італії проводила перший офіційний матч після повернення на тренерський місток Роберто Манчіні. У суперниках була збірна Бельгії із таким само тренером-дебютантом у цій команді Марком ван Боммелем. На папері фаворитом вважалася Італія, але фінальний свисток зафіксував геть протилежний результат: голи Мікі Годтса та Доді Луккебакіо принесли перемогу саме гостям.

В іншому матчі елітного дивізіону відбувся тренерський дебют Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції. Його команда в гостях із мінімальним рахунком перемогла збірну Туреччини: єдиний м'яч на початку другого тайму забив Кіліан Мбаппе.

Pour la première de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur, nos Bleus prennent les 3 points en Turquie et réussissent leurs débuts en Ligue des Nations



0-1 #TURFRA pic.twitter.com/B9fHcfhysF — Equipe de France (@equipedefrance) September 25, 2026

Ліга В: Грузія несподівано програла Північній Ірландії

Поки збірна України здобувала перемогу у Будапешті, інші наші суперники по групі вже зіграли свій матч. І Північна Ірландія дещо несподівано перемогла Грузію. Все вирішив один м'яч, який Шеа Чарльз провів на останніх секундах матчу. Відзначимо, що грузини не реалізували пенальті – на 65-й хвилині Хвіча Кварацхелія не зміг пробити Пірса Шарлеса.

Огляд матчу Грузія – Північна Ірландія (відео: Megogo)

В інших протистояннях Польща зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (0:0), а Швеція вдома впоралася із Румунією – 2:1. У складі скандинавської команди по одному м'ячу забили Александер Ісак та Віктор Дьокереш, а у румунської команди відзначився Денніс Ман.

Ліга С: Вірменія і Чорногорія здобувають перемоги

Давній знайомий українського футболу Егіше Мелікян разом зі збірною Вірменії здобув перемогу у своєму першому матчі Ліги націй. Його команда спокійно впоралася зі збірною Латвії – 2:0. Голи в активі Арутюняна та Гарібяна.

А от збірна Чорногорії виграла у команди Кіпру: на гол Маркуса Едвардса підопічні Мірко Вучінича відповіли реалізованим пенальті від Ніколи Крстовича та взяттям воріт у виконанні Мілутіна Осмаїча.