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Футбол 26 сентября 2026 · 00:14

Дебют Зидана и ударный шведский тандем: результаты матчей Лиги наций 25 сентября

Пятница в европейском футболе подарила болельщикам 8 матчей Лиги наций
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Дебют Зидана и ударный шведский тандем: результаты матчей Лиги наций 25 сентября
Виктор Дьёкереш помог Швеции одолеть Румынию (фото: x.com/Swedish FA)
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В Лиге наций УЕФА 25 сентября состоялось 8 матчей в разных дивизионах. Кроме встречи Украины и Венгрии внимание привлекали матчи Италия – Бельгия, а также Турция – Франция.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Лига А: дебют Манчини получился горьким

На римском "Стадио Олимпико" сборная Италии проводила первый официальный матч по возвращении на тренерский мостик Роберто Манчини. В соперниках была сборная Бельгии с таким же тренером-дебютантом в этой команде Марком ван Боммелем. На бумаге фаворитом считалась Италия, но финальный свисток зафиксировал совершенно противоположный результат: голы Мики Годтса и Доди Луккебакио принесли победу именно гостям.

В другом матче элитного дивизиона состоялся тренерский дебют Зинедина Зидана во главе сборной Франции. Его команда в гостях с минимальным счетом победила сборную Турции: единственный мяч в начале второго тайма забил Килиан Мбаппе.

Лига В: Грузия неожиданно проиграла Северной Ирландии

Пока сборная Украины одерживала победу в Будапеште, другие наши соперники по группе уже сыграли свой матч. И Северная Ирландия несколько внезапно победила Грузию. Все решил один мяч, который Шеа Чарльз провел на последних секундах матча. Отметим, что грузины не реализовали пенальти – на 65-й минуте Хвича Кварацхелия не смог пробить Пирса Шарлеса.

Обзор матча Грузия – Северная Ирландия (видео: Megogo )

В других противостояниях Польша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), а Швеция дома справилась с Румынией – 2:1. В составе скандинавской команды по одному мячу забили Александер Исак и Виктор Декереш, а у румынской команды отличился Деннис Ман.

Лига С: Армения и Черногория одерживают победы

Давний знакомый украинского футбола Эгише Меликян вместе со сборной Армении одержал победу в своем первом матче Лиги наций. Его команда спокойно справилась со сборной Латвии – 2:0. Голы в активе Арутюняна и Гарибяна.

А вот сборная Черногории выиграла у команды Кипра: на гол Маркуса Эдвардса подопечные Мирко Вучинича ответили реализованным пенальти от Николая Крстовича и взятием ворот в исполнении Милутина Осмаича.

Читайте также, как сборная Украины победила сборную Венгрии в матче Лиги наций.

Теги: Зинедин Зидан Франция Сборная Италии Лига наций Футбол
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