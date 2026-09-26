Дебют Зидана и ударный шведский тандем: результаты матчей Лиги наций 25 сентября

В Лиге наций УЕФА 25 сентября состоялось 8 матчей в разных дивизионах. Кроме встречи Украины и Венгрии внимание привлекали матчи Италия – Бельгия, а также Турция – Франция.

Лига А: дебют Манчини получился горьким

На римском "Стадио Олимпико" сборная Италии проводила первый официальный матч по возвращении на тренерский мостик Роберто Манчини. В соперниках была сборная Бельгии с таким же тренером-дебютантом в этой команде Марком ван Боммелем. На бумаге фаворитом считалась Италия, но финальный свисток зафиксировал совершенно противоположный результат: голы Мики Годтса и Доди Луккебакио принесли победу именно гостям.

В другом матче элитного дивизиона состоялся тренерский дебют Зинедина Зидана во главе сборной Франции. Его команда в гостях с минимальным счетом победила сборную Турции: единственный мяч в начале второго тайма забил Килиан Мбаппе.

Pour la première de Zinédine Zidane в отличие от sélectionneur, nos Bleus prennent les 3 points en Turquie et réussissent leurs débuts en Ligue des Nations



0-1 #TURFRA pic.twitter.com/B9fHcfhysF — Equipe de France (@equipedefrance) September 25, 2026

Лига В: Грузия неожиданно проиграла Северной Ирландии

Пока сборная Украины одерживала победу в Будапеште, другие наши соперники по группе уже сыграли свой матч. И Северная Ирландия несколько внезапно победила Грузию. Все решил один мяч, который Шеа Чарльз провел на последних секундах матча. Отметим, что грузины не реализовали пенальти – на 65-й минуте Хвича Кварацхелия не смог пробить Пирса Шарлеса.

Обзор матча Грузия – Северная Ирландия (видео: Megogo )

В других противостояниях Польша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), а Швеция дома справилась с Румынией – 2:1. В составе скандинавской команды по одному мячу забили Александер Исак и Виктор Декереш, а у румынской команды отличился Деннис Ман.

Лига С: Армения и Черногория одерживают победы

Давний знакомый украинского футбола Эгише Меликян вместе со сборной Армении одержал победу в своем первом матче Лиги наций. Его команда спокойно справилась со сборной Латвии – 2:0. Голы в активе Арутюняна и Гарибяна.

А вот сборная Черногории выиграла у команды Кипра: на гол Маркуса Эдвардса подопечные Мирко Вучинича ответили реализованным пенальти от Николая Крстовича и взятием ворот в исполнении Милутина Осмаича.