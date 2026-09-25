Виновны почти по всем обвинениям: "Манчестер Сити" может потерять чемпионские титулы

"Манчестер Сити" отказался опровергать информацию о том, что независимая комиссия признала клуб виновным в большинстве пунктов дела о финансовых нарушениях в Премьер-лиге. По информации источников, речь идет о виновности в 114 из 115 предъявленных обвинений.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN .

Реакция сторон и угроза сурового наказания

По запросу журналистов представители Премьер-лиги отказались от комментариев, сославшись на "частный и конфиденциальный процесс". В свою очередь "Манчестер Сити" обнародовал официальное заявление, отметив, что рассмотрение дела продолжается.

"Процесс Премьер-лиги продолжается, существенные его элементы еще должны быть завершены с соблюдением строгой конфиденциальности. Позиция клуба остается последовательной. Клуб добросовестно придерживался должной процедуры в течение восьми лет, рассчитывая на беспристрастность регулятора", - заявили в клубе.

Также источники сообщали о попытке "горожан" наложить судебный запрет на публикацию первых новостей о вердикте, однако в клубе это отрицают. Ожидается, что "Сити" обязательно обжалует решение. В случае подтверждения вины клуб ждет большой штраф, снятие очков или даже исключение из АПЛ.

Хронология расследования и прошлые скандалы

Судебный процесс является результатом длительного противостояния между лигой и футбольным гигантом:

Премьер-лига утверждает, что клуб предоставлял неточную финансовую отчетность в период с 2009-го по 2018-й год;

официальные обвинения были предъявлены в феврале 2023 года после четырех лет расследования;

слушания проходили в Лондонском центре разрешения международных споров с сентября по декабрь 2024 года;

в феврале 2020 года УЕФА уже отстранил "Сити" от еврокубков на 2 года за нарушение ФФП, однако тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил бан через 5 месяцев, уменьшив штраф до 10 млн евро.

Изменения в списке чемпионов

Среди возможных последствий наказания "горожан" может оказаться потеря нескольких чемпионских титулов "Манчестер Сити". В частности, чемпионом сезона-2013/14 может стать "Ливерпуль", отставший тогда от Манчестера на два балла.

Это означает, что легенда АПЛ Стивен Джеррард впервые выиграет "золото" чемпионата Англии.

Также еще не менее двух чемпионских титулов может получить "Манчестер Юнайтед". Речь идет о сезоне-2017/18, когда команда под руководством Жозе Моуринью финишировала второй, отстав от "горожан" на 19 очков.

Также "Юнайтед" может стать чемпионом сезона-2020/21 – тогда "дьяволы" под руководством Оле Гуннера Сульшера отстали от "Сити" на 12 очков. Потенциально "Юнайтед" может получить даже третье чемпионство, если результаты сезона 2011/12 также будут пересмотрены.

Тогда "Манчестер Юнайтед" под руководством Сэра Алекса Фергюсона уступил "Манчестер Сити" только из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Именно тогда Серхио Агуэро забил легендарный гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" на последних секундах.