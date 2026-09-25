Венгрия – Украина: где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций

Сборная Украины по футболу под руководством нового наставника Андреа Мальдера начинает свой путь в официальных турнирах. В пятницу, 25 сентября, "сине-желтые" сыграют стартовый матч группового этапа Лиги наций-2026/2027 против команды Венгрии в Будапеште.

Где и когда смотреть поединок – подскажет Sport RBC.UA.

Когда и где состоится матч

Поединок состоится в столице Венгрии на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Соперников на поле рассудит арбитр Джеррард Джиллетт из Англии.

Это будет первый официальный матч украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры. Итальянский специалист возглавил команду в мае 2026 года, сменив Сергея Реброва.

В июне Мальдера провел со сборной два товарищеских матча. Украинцы победили Польшу (2:0), а встреча с Данией была досрочно прекращена при счете 2:1 в пользу скандинавов после потери сознания Кристианом Эриксеном.

Теперь команду ждет уже официальный поединок, а соперником станет сборная Венгрии во главе с итальянским тренером Марко Росси.

В прошлые годы команды противостояли друг другу лишь дважды. Оба товарищеских матча состоялись в 1992 году. И в домашней встрече (первой в истории нашей сборной), и в гостевой украинская команда проиграла - 1:3 в Ужгороде и 1:2 в Ньиредьхазе.

Что ждет сборную Украины в Лиге наций

Украина выступит в Дивизионе B, группе 2. Соперниками "сине-желтых" также будут Грузия и Северная Ирландия.

Команды проведут по два матча друг с другом - дома и на выезде. После стартового поединка в Будапеште украинцев ждут еще три встречи во время этой международной паузы.

28 сентября команда сыграет на выезде против Грузии в Тбилиси. После этого состоятся номинально домашние матчи с Северной Ирландией (2 октября) и Венгрией (5 октября). Эти поединки пройдут в словацкой Трнаве.

Заключительные матчи группового этапа Украина проведет в ноябре. 14 ноября "сине-желтые" сыграют на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября номинально дома встретятся с Грузией.

Победитель группы напрямую поднимется в Дивизион A. Команда, которая займет второе место, сыграет стыковые матчи за выход в элитный дивизион. Третья позиция позволит сохранить место в Лиге B, а четвертая отправит команду в стыковые матчи за право остаться в дивизионе.

В прошлом розыгрыше ЛН сборная Украины также выступала в Лиге B. "Сине-желтые" заняли второе место в группе, пропустив вперед Чехию, но опередив Грузию и Албанию. В стыковых матчах за выход в элитный дивизион украинцы уступили Бельгии (3:1, 0:3).

Где смотреть матч Венгрия – Украина

Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO. Игру можно будет просмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки.

Также матч в прямом эфире будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт. Его можно бесплатно просмотреть в эфире Т2 и кабельных сетях.

Перед игрой запланирована предматчевая студия. Она начнется в 20:30, к ведущему Виталию Кравченко присоединятся эксперты – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Комментаторами матча будут Вадим Скичко и Александр Новак.