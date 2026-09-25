Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй

Збірна України з футболу під керівництвом нового наставника Андреа Мальдери розпочинає свій шлях в офіційних турнірах. У п'ятницю, 25 вересня, "синьо-жовті" зіграють стартовий матч групового етапу Ліги націй-2026/2027 проти команди Угорщини в Будапешті.

Де і коли дивитися поєдинок – підкаже Sport RBC.UA .

Коли і де відбудеться матч

Поєдинок відбудеться у столиці Угорщини на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Суперників на полі розсудить арбітр Джеррард Джиллетт з Англії.

Це буде перший офіційний матч української збірної під керівництвом Андреа Мальдери. Італійський фахівець очолив команду у травні 2026 року, замінивши Сергія Реброва.

У червні Мальдера провів зі збірною два товариські матчі. Українці перемогли Польщу (2:0), а зустріч із Данією була достроково припинена за рахунку 2:1 на користь скандинавів після втрати свідомості Крістіаном Еріксеном.

Тепер на команду чекає вже офіційний поєдинок, а суперником стане збірна Угорщини на чолі з італійським тренером Марко Россі.

У минулі роки команди протистояли одна одній лише двічі. Обидва товариські матчі відбулися 1992 року. І у домашній зустрічі (першій в історії нашої збірної), і у гостьовій українська команда програла – 1:3 в Ужгороді та 1:2 у Ньїредьхазі.

Що чекає на збірну України в Лізі націй

Україна виступатиме у Дивізіоні B, групі 2. Суперниками "синьо-жовтих" також будуть Грузія та Північна Ірландія.

Команди проведуть по два матчі одна з одною – вдома та на виїзді. Після стартового поєдинку в Будапешті українців чекають ще три зустрічі під час цієї міжнародної паузи.

28 вересня команда зіграє на виїзді проти Грузії у Тбілісі. Після цього відбудуться номінально домашні матчі з Північною Ірландією (2 жовтня) та Угорщиною (5 жовтня). Ці поєдинки пройдуть у словацькій Трнаві.

Заключні матчі групового етапу Україна проведе у листопаді. 14 листопада "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада номінально вдома зустрінуться з Грузією.

Переможець групи напряму підніметься до Дивізіону A. Команда, яка посяде друге місце, зіграє стикові матчі за вихід до елітного дивізіону. Третя позиція дозволить зберегти місце у Лізі B, а четверта відправить команду у стикові матчі за право залишитися у дивізіоні.

У минулому розіграші ЛН збірна України також виступала у Лізі B. "Синьо-жовті" посіли друге місце у групі, пропустивши вперед Чехію, але випередивши Грузію та Албанію. У стикових матчах за вихід до елітного дивізіону українці поступилися Бельгії (3:1, 0:3).

Де дивитися матч Угорщина – Україна

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати.

Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Перед грою запланована передматчева студія. Вона розпочнеться о 20:30, до ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Коментаторами матчу будуть Вадим Скічко та Олександр Новак.