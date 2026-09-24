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Футбол 24 вересня 2026 · 19:54

Проблеми на вістрі: Мальдера розповів, чи готовий Пономаренко до гри проти Угорщини

Головний тренер збірної України також розповів про стан Романа Яремчука
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Проблеми на вістрі: Мальдера розповів, чи готовий Пономаренко до гри проти Угорщини
Мальдера розповів про ситуацію з нападниками в збірній (Фото: УАФ)
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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи готовий зіграти проти Угорщини Матвій Пономаренко. Також італійський фахівець розповів про стан Романа Яремчука.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресконференцію Мальдери.

Про стан нападників перед грою

Андреа Мальдера пояснив, чому під час тренування напередодні матчу Ліги націй був відсутній Матвій Пономаренко. За словами фахівця, не йдеться про якусь серйозну проблему - нападник "Динамо" трохи захворів, але має бути готовий до гри завтра.

"Маємо деякі сумніви щодо Яремчука, який відчуває невеликий біль в коліні. В найближчі години ми вирішимо", - додав Мальдера.

Старт збірної України в Лізі націй

Матч Угорщина - Україна відбудеться в п'ятницю, 25 вересня, у Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Цей матч стане першим офіційним матчем Андреа Мальдери на чолі "синьо-жовтих".

Також вже 28 вересня Україна зіграє в гостях проти Грузії.

А на початку жовтня, 2 та 5 жовтня, українська команда зіграє домашні матчі. Вони пройдуть в словацькій Трнаві, а суперниками "синьо-жовтих" будуть Північна Ірландія та Угорщина. Обидва матчі відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського.

Раніше ми повідомляли. що ще один український нападник сам відмовився від збірної.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 24 вересня 21:45
Нідерланди - : - Німеччина
Ліга націй 24 вересня 21:45
Норвегія - : - Данія
Ліга націй 24 вересня 21:45
Португалія - : - Вельс
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