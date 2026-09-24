Довбик сам відмовився від збірної України: як форвард пояснив своє рішення

Чому Довбик залишився в клубі

Як повідомляли італійські медіа, зокрема видання Corriere dello Sport, рішення про паузу в збірній далося футболісту непросто. Через м'язову травму задньої поверхні стегна гравець уже пропустив попередні поєдинки "червоно-синіх" у Серії А проти "Наполі" та "Торіно".

У клубі наголошують, що форвард є ключовим елементом атаки команди, тому тренерський штаб і керівництво "Болоньї" повністю підтримали рішення залишити гравця в Італії на час міжнародної паузи для індивідуальної роботи на базі в Кастельдеболе.

Що каже сам футболіст

Сам Артем Довбик у коментарі для Tribuna.com детально пояснив ситуацію навколо свого здоров'я та діалогу з тренером збірної Андреа Мальдерою.

"За три дні до гри з "Торіно" ми спілкувалися з Мальдерою. Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з "Торіно" та до збірної. Але на тренуванні перед матчем я спробував попрацювати з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував тренеру збірної та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим", – розповів футболіст.

Також гравець спростував інформацію про рецидив старих проблем зі здоров'ям, уточнивши, що йдеться про нове м'язове пошкодження. Наразі він поступово повертається до тренувань, проводячи розминки у загальній групі та займаючись за індивідуальною програмою.