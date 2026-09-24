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Теніс 24 вересня 2026 · 12:26

Попри поразку Світоліної: збірна Україна пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Головною ударною силою в команді стала Ангеліна Калініна
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Попри поразку Світоліної: збірна Україна пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України зіграє у півфіналі (фото: ФТУ)
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Жіноча збірна України з тенісу здобула непросту перемогу над командою Бельгії у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Доля путівки до наступного раунду змагань вирішувалася у парному протистоянні, де українські тенісистки продемонстрували характер.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Україна – Бельгія – 2:1

Ангеліна Калініна / Людмила Кіченок – Магалі Кемпен / Лара Салден – 6:3, 6:3

Переможна розв'язка у парному матчі

Після успіху Ангеліни Калініної та несподіваної поразки Еліни Світоліної в одиночних поєдинках, рахунок у чвертьфінальному протистоянні України і Бельгії став нічийним – 1:1. Тож доля путівки в півфінал вирішувалася у протистоянні пар.

Збірна України у складі Ангеліни Калініної та Людмили Кіченок довела свою перевагу над дуетом Магалі Кемпен і Лари Салден. Перший сет пройшов у рівній і безкомпромісній боротьбі "очко за очко", проте українки зуміли скористатися своїм шансом. Зробивши ключовий брейк за рахунку 4:3, наш тандем впевнено довів партію до перемоги – 6:3.

У другому сеті українська пара продовжила розвивати успіх. Швидко забравши ініціативу та зробивши черговий брейк, Калініна та Кіченок повели з рахунком 3:0. Попри спроби бельгійок переломити гру та скоротити відставання, збірна України довела матч до логічного успіху.

Попри поразку Світоліної: збірна Україна пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Браво, Калініна!

Головною ударною силою "синьо-жовтих" у протистоянні стала Ангеліна Калініна. Шоста ракетка України, яка приєдналися до команди після того, як із попередньої заявки вибули Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, здобула дві перемоги. Спочатку в одиночному матчі, а потім – і в парі.

Для України це другий поспіль півфінал на Кубку Біллі Джин Кінг. Торік наша команда поступилася на цій стадії майбутнім чемпіонкам - Італії.

Суперниці українок стануть відомі вже сьогодні у протистоянні Італії та Китаю. Півфінал відбудеться 26 вересня.

Попри поразку Світоліної: збірна Україна пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Раніше першим півфіналістом Кубка Біллі Джин Кінг стала Чехія, яка розбила Велику Британію.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Збірна України
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