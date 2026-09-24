rbc.ua
UA | RU
Четвер, 24 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 24 вересня 2026 · 10:52

Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна провела виснажливий поєдинок з лідеркою збірної Бельгії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна (фото: ФТУ)
Add as a preferred source on Google

Еліна Світоліна драматично поступилася у чвертьфінальному протистоянні Кубка Біллі Джин Кінг проти Бельгії. Перша ракетка України провела на корті понад дві години, але не змогла достроково принести збірній перемогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Україна – Бельгія – 1:1

Еліна Світоліна – Гріт Міннен – 7:6, 4:6, 4:6

Як склалася напружена гра

Світоліна зустрічалася з бельгійкою Грет Міннен, яка посідає 217-ту сходинку в світовому рейтингу WTA. Тенісистки зіграли між собою вперше.

Бельгійка активно розпочала матч і повела 3:0. Світоліна поступово скоротила відставання та зрівняла рахунок, після чого вийшла вперед – 5:4. Міннен зуміла перевести партію на тайбрейк, але там українка виявилася сильнішою та забрала сет – 7:6.

У другій партії Міннен знову першою зробила брейк та повела 2:0. Надалі суперниці обмінювалися геймами, але бельгійка зуміла втримати перевагу та завершила сет на свою користь – 6:4.

У вирішальній партії тенісистки тривалий час йшли рівно. Після рахунку 4:4 Міннен виграла два гейми поспіль і закрила сет з рахунком 6:4.

Матч тривав 2 години 10 хвилин.

Наслідки поразки для збірної України

Рахунок у протистоянні України та Бельгії став нічийним – 1:1, адже раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу у своєму матчі. Через поразку Світоліної українська команда не змогла завершити протистояння достроково.

Доля путівки до наступного етапу тепер визначиться у вирішальному парному матчі. За збірну України на корт мають вийти Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна.

Раніше першим півфіналістом Кубка Біллі Джин Кінг стала Чехія, яка розбила Велику Британію.

Теги: Теніс Збірна України
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер