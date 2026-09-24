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Теннис 24 сентября 2026 · 10:52

Все решится в паре: Свитолина сенсационно уступила на Кубке Билли Джин Кинг

Элина провела изнурительный поединок с лидеркой сборной Бельгии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Все решится в паре: Свитолина сенсационно уступила на Кубке Билли Джин Кинг
Элина Свитолина (фото: ФТУ)
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Элина Свитолина драматически уступила в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против Бельгии. Первая ракетка Украины провела на корте больше двух часов, но не смогла досрочно принести сборной победу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. 1/4 финала

Украина – Бельгия – 1:1

Элина Свитолина – Грит Миннен – 7:6, 4:6, 4:6

Как сложилась напряженная игра

Свитолина встречалась с бельгийкой Грет Миннен, которая занимает 217-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Теннисистки сыграли между собой впервые.

Бельгийка активно начала матч и повела 3:0. Свитолина постепенно сократила отставание и сравняла счет, после чего вышла вперед – 5:4. Миннен сумела перевести партию на тайбрейк, но там украинка оказалась сильнее и забрала сет – 7:6.

Во второй партии Миннен снова первой сделала брейк и повела 2:0. В дальнейшем соперницы обменивались геймами, но бельгийка сумела удержать преимущество и завершила сет в свою пользу – 6:4.

В решающей партии теннисистки долго шли ровно. После счета 4:4 Миннен выиграла два гейма подряд и закрыла сет со счетом 6:4.

Матч длился 2 часа 10 минут.

Последствия поражения для сборной Украины

Счет в противостоянии Украины и Бельгии стал ничейным - 1:1, ведь раньше Ангелина Калинина одержала победу в своем матче. Из-за поражения Свитолиной украинская команда не смогла завершить противостояние досрочно.

Судьба путевки в следующий этап теперь определится в решающем парном матче. За сборную Украины на корт должны выйти Людмила Киченок и Ангелина Калинина.

Ранее первым полуфиналистом Кубка Билли Джин Кинг стала Чехия, разбившая Великобританию.

Теги: Теннис Сборная Украины
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