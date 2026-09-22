rbc.ua
UA | RU
Вторник, 22 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Есть первый полуфиналист: Чехия разбила Великобританию в Кубке Билли Джин Кинг
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 22 сентября 2026 · 18:44

Есть первый полуфиналист: Чехия разбила Великобританию в Кубке Билли Джин Кинг

Чешские теннисистки одержали две победы благодаря преимуществу в классе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Есть первый полуфиналист: Чехия разбила Великобританию в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Чехии на классе победила Великобританию (Фото: billiejeankingcup.com)
Add as a preferred source on Google

Женская сборная Чехии стала первым полуфиналистом финального раунда Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне. В четвертьфинальном противостоянии чешки одержали две сухие победы в одиночных матчах над командой Великобритании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный протокол Кубка Билли Джин Кинг .

Течение четвертьфинального противостояния

Четвертьфинал проходил на хардовых кортах в зале в Шэньчжэне. Противостояние длилось два матча - и, несмотря на сопротивление со стороны британок, победу праздновали именно игроку сборной Чехии.

В первой игре Мари Боузкова (№26 WTA) в продолжавшейся три часа трисетовой драме обыграла Сонай Картал (№127 WTA) - 7:6(2), 4:6, 6:4. Британка, не игравшая с марта, вела с брейком в решающей партии, но Боузкова дожала соперницу.

Второй матч длился 1 час 41 минуту. В нем чемпионка Уимблдона Линда Носкова (№6 WTA) уверенно одолела Кэти Бултер (№54 WTA) – 6:2, 7:6(3).

Благодаря двум победам в одиночках необходимость в парном поединке отпала.

Потенциальные соперницы в полуфинале

В борьбе за финал сборная Чехии сыграет с победителем противостояния Казахстан – Испания. Матчи этого противостояния запланированы на среду, 23 сентября.

Чехия продолжает попытку выиграть Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2018 года. При этом в активе чешской сборной - 11 побед в этом турнире.

Ранее мы сообщали, что звездные сборные получили соперников в битве за победу в Кубке Дэвиса .

Теги: Теннис
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул Лидер "Черкасских Мавп" продолжит карьеру в Латвии Лидер "Черкасских Мавп" продолжит карьеру в Латвии "Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций "Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер