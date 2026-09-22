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Теннис 22 сентября 2026 · 15:15

Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул

Действующий чемпион Италия сыграет против дебютанта этой стадии турнира
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул
Действующий чемпион турнира – сборная Италии (фото: x.com/DavisCup)
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Завершились все поединки финала квалификации Кубка Дэвиса-2026, по итогам которых определилась восьмерка лучших сборных мира. Решающая часть турнира традиционно пройдет в итальянской Болонье, где команды будут сражаться за почетный трофей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

19-20 сентября состоялись решающие матчи отбора, по результатам которых право выступить в финальной части получили восемь сборных: Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Южная Корея и Чехия.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Финала восьми:

  • Италия – Южная Корея
  • Чехия – Канада
  • Великобритания – Германия
  • Австрия – Испания

Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул

Путь участников к решающей стадии

Каждая из команд-участниц продемонстрировала яркий теннис в квалификации:

  • Италия как страна-хозяйка и действующий чемпион начнет защиту трофея против Южной Кореи, которая впервые в истории пробилась в четвертьфинал после победы над Индией.
  • Испания вышла в финальную восьмерку благодаря победе над Чили и сыграет против Австрии, которая второй раз подряд преодолела квалификационный барьер после вылета Бельгии.
  • Канада победила Францию и теперь встретится с Чехией, которая выбила США и в четвертый раз подряд вышла в финальный турнир.
  • Великобритания пробилась в Финал восьми впервые с 2023 года, разгромив Эквадор, а ее соперником станет Германия, которая прошла Хорватию.

Сам финал Кубка Дэвиса-2026 состоится в конце осени: первый четвертьфинал запланирован на 24 ноября, а обладатель кубка определится в решающем матче 29 ноября.

Ранее сборная Украины объявила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг без двух ключевых теннисисток.

Теги: Теннис
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