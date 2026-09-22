Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул

Завершились все поединки финала квалификации Кубка Дэвиса-2026, по итогам которых определилась восьмерка лучших сборных мира. Решающая часть турнира традиционно пройдет в итальянской Болонье, где команды будут сражаться за почетный трофей.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.
19-20 сентября состоялись решающие матчи отбора, по результатам которых право выступить в финальной части получили восемь сборных: Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Южная Корея и Чехия.
По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Финала восьми:
Каждая из команд-участниц продемонстрировала яркий теннис в квалификации:
Сам финал Кубка Дэвиса-2026 состоится в конце осени: первый четвертьфинал запланирован на 24 ноября, а обладатель кубка определится в решающем матче 29 ноября.
Ранее сборная Украины объявила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг без двух ключевых теннисисток.