Бущан извинился за скандальное поведение в игре с "Зарей" и раскрыл причину реакции (видео инцидента)

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан отреагировал на резонансный эпизод в матче 7-го тура УПЛ против "Зари". Голкипер объяснил свое поведение после второго гола киевлян и попросил прощения у тех, кого могли оскорбить его слова.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление футболиста в Instagram .

Что произошло в матче с "Зарей"

После второго забитого киевлянами мяча Бущан подошел к трибунам с болельщиками луганского клуба и эмоционально отреагировал в их адрес, демонстрируя различные жесты.

Поддался на провокации

По словам голкипера, во время матча он слышал оскорбления в свой адрес, а также в адрес своей семьи и близких. Бущан признал, что поддался эмоциям и провокациям.

"Футбол – это всегда эмоции. Чаще всего – сильные и позитивные. Но бывает и по-другому, особенно когда на протяжении матча слышишь оскорбления в свой адрес, в адрес своей семьи и близких. Я поддался этим эмоциям и провокациям и позволил себе реакцию, которой не должно было быть. Я могу объяснить, почему так произошло, но не хочу этим оправдывать свои слова и поведение", - написал Бущан.

Голкипер попросил прощения

Вратарь "Динамо" подчеркнул, что как футболист и публичный человек должен осознавать ответственность за свои действия даже в сложных эмоциональных ситуациях.

"Поэтому хочу извиниться перед теми, кого могли обидеть мои слова", - отметил Бущан.

Голкипер также призвал не переносить агрессию из повседневной жизни в футбол.

"Мы живем в очень непростое время, когда вокруг очень много злости и агрессии. Футбол должен давать людям эмоции, но точно не такие", – добавил он.

Бущан отметил, что сделал выводы из инцидента и в дальнейшем хочет не поддаваться подобным провокациям.

Что известно о Бущане в "Динамо"

32-летний Георгий Бущан недавно вернулся в киевское "Динамо" на правах аренды из житомирского "Полесья".

В нынешнем сезоне голкипер провел за столичную команду три матча и не пропустил ни одного гола.

В матче 7-го тура УПЛ "Динамо" победило "Зарю" со счетом 2:0.