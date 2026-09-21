"Я буду биться здесь": Жерсон Родригес эмоционально высказался о возвращении в Украину во время войны

"Не мог оставаться далеко"

Родригес отметил, что внимательно следил за новостями из Украины и глубоко переживал трагедию украинского народа, находясь на постоянной связи с мамой своего младшего сына – украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

По словам футболиста, страх перед вражескими бомбардировками отошел на второй план перед стремлением не расставаться с ребенком.

"В Украине обстрелы, но я переехал сюда. Я переживал все это вместе с мамой моего сына, зная обо всем, что происходит. Я просто не мог остаться вдали от ребенка только из-за войны и вражеских бомбардировок", – поделился нападающий.

Спортсмен добавил, что будет разделять все реалии украинской жизни и надеется на скорейшее возвращение мира в прекрасные города страны.

"Я буду биться здесь, и я буду жить, так как живут люди здесь. Я сочувствую всем потерям Украины и я каждый день молюсь, чтобы здесь стало лучше. Чтобы вернулась та Украина, которая была. Прекрасные города… И я надеюсь, что скоро все вернется", – резюмировал игрок.

Жерсон Родригес в матче "Заря" – "Динамо" (фото: ФК "Заря")

Дебют против "Динамо"

Напомним, что Родригес недавно подписал контракт с луганской "Зарей", перебравшись в украинский клуб на правах свободного агента. Ранее форвард с 2019 по 2025 год находился на контракте в киевском "Динамо", где завоевал чемпионство, Кубок и два Суперкубка Украины. Однако из-за многочисленных скандалов вне поля регулярно отправлялся в аренды в клубы из Франции, Турции, Саудовской Аравии и других стран, а его последней командой был северомакедонский "Вардар".

В своем дебютном матче за "Зарю" игрок сборной Люксембурга встретился именно с "Динамо" . В игре, в которой луганская команда уступила со счетом 0:2, Родригес вышел на замену на 56-й минуте.