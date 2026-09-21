Усик встретился с лидером европейской страны и продал пояс WBC

Непобедимый украинский боксер Александр Усик посетил Черногорию, где встретился с главой правительства страны Милойко Спаичем. Поездка звезды спорта имела насыщенную программу, включавшую публичное выступление на масштабном форуме и важные благотворительные инициативы.

Почему чемпион приехал в Подгорицу

Важный визит Александра Усика в Черногорию был посвящен участию в конференции Connectuj.me, которая проходила 18-19 сентября. Событие собрало ведущих представителей спорта, бизнеса и других сфер. Украинский чемпион выступил перед аудиторией со специальной речью под названием Legacy of a Champion - "Наследие чемпиона".

Во время выступления боксер поделился воспоминаниями о своем пути к мировому признанию, а также отметил важность дисциплины, веры и лидерства. Кроме официальной программы, Усик посетил знаменитый православный монастырь Острог и пообщался с местными медиа.

Премьер-министр страны Милойко Спаич публично поблагодарил украинца за визит и теплые слова о Черногории, назвав его символом несокрушимого духа.

Благотворительность и встреча с детьми

Кроме деловой части, поездка украинского спортсмена преследовала ярко выраженную социальную и благотворительную цель. В рамках форума прошел специальный аукцион от Usyk Foundation. Среди лотов были представлены подписанные чемпионом реплика пояса WBC и боксерские перчатки, а вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Особенно трогательным моментом стало посещение посольства Украины в Черногории. Там чемпион встретился с украинскими дипломатами, волонтерами и детьми, вынужденными выехать за границу из-за полномасштабной войны. Усик ответил на детские вопросы, поделился жизненными историями, раздал автографы и сделал памятные фотографии.

По словам организаторов конференции, боксер пообещал обязательно вернуться в Черногорию снова.