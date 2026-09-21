Шоу после дерби: Моуринью пришел на пресс-конференцию с "доказательствами" против судейства (видео)

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на поражение от "Атлетико" в 7-м туре чемпионата Испании. После мадридского дерби португалец пришел на пресс-конференцию с распечатками спорных моментов матча.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Marca .

Бумаги Моуринью

"Реал" уступил "Атлетико" со счетом 1:2. После матча главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью продемонстрировал журналистам распечатки с фотографиями эпизодов, в которых, по его мнению, футболисты соперника заслуживали удаления.

Португалец обратил внимание на два эпизода с участием игроков "Атлетико", которые, по его мнению, должны были завершиться красными карточками.

"Мы могли бы даже не проводить эту пресс-конференцию. Вот они. Две очевидные красные карточки. Мы должны были провести 50 минут матча в ситуации одиннадцать против девяти", – заявил Моуринью.

Наставник "Реала" также похвалил своих подопечных за игру и отметил их характер.

"Единственное, что я сейчас могу сделать, – обнять своих футболистов. Они отдали на поле все силы, а в первом тайме продемонстрировали много класса и характера. Я готовил команду к матчу с расчетом на то, что во второй половине встречи мы сможем одержать победу", – сказал тренер.

4 минуты de rajada de Mourinho



El técnico del Real Madrid sale con un papel en rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



"El Comité de designació ha d'estar molt content. Ha estat tot molt estrany" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Какие эпизоды возмутили тренера

Одним из эпизодов, на который обратил внимание Моуринью, стал наступ нападающего "Атлетико" Ли Кан Ина на голеностоп полузащитника "Реала" Федерико Вальверде.

Также тренер считал, что удаления мог заслужить игрок "матрасников" в эпизоде с Джудом Беллингемом.

Моуринью раскритиковал работу судейской бригады и заявил, что спорные решения повлияли на ход встречи.

Арбитр матча Мигель Анхель Ортис Ариас не удалял футболистов "Атлетико". А единственную красную карточку в поединке получил защитник "Реала" Дин Гейсен на 52-й минуте.

"Атлетико" обошел "Реал"

Победа в мадридском дерби позволила "Атлетико" опередить "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании.

После семи сыгранных матчей "матрасники" имеют в своем активе 16 очков и занимают второе место. "Сливочные" набрали 15 баллов и расположились на четвертой строчке.