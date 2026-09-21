rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 21 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Шоу после дерби: Моуринью пришел на пресс-конференцию с "доказательствами" против судейства (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 сентября 2026 · 09:52

Шоу после дерби: Моуринью пришел на пресс-конференцию с "доказательствами" против судейства (видео)

Португалец сделал громкие заявления после поражения "Реала" от "Атлетико"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шоу после дерби: Моуринью пришел на пресс-конференцию с "доказательствами" против судейства (видео)
Жозе Моуринью (фото: x.com/realmadriden)
Add as a preferred source on Google

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на поражение от "Атлетико" в 7-м туре чемпионата Испании. После мадридского дерби португалец пришел на пресс-конференцию с распечатками спорных моментов матча.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Marca.

Бумаги Моуринью

"Реал" уступил "Атлетико" со счетом 1:2. После матча главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью продемонстрировал журналистам распечатки с фотографиями эпизодов, в которых, по его мнению, футболисты соперника заслуживали удаления.

Португалец обратил внимание на два эпизода с участием игроков "Атлетико", которые, по его мнению, должны были завершиться красными карточками.

"Мы могли бы даже не проводить эту пресс-конференцию. Вот они. Две очевидные красные карточки. Мы должны были провести 50 минут матча в ситуации одиннадцать против девяти", – заявил Моуринью.

Наставник "Реала" также похвалил своих подопечных за игру и отметил их характер.

"Единственное, что я сейчас могу сделать, – обнять своих футболистов. Они отдали на поле все силы, а в первом тайме продемонстрировали много класса и характера. Я готовил команду к матчу с расчетом на то, что во второй половине встречи мы сможем одержать победу", – сказал тренер.

Какие эпизоды возмутили тренера

Одним из эпизодов, на который обратил внимание Моуринью, стал наступ нападающего "Атлетико" Ли Кан Ина на голеностоп полузащитника "Реала" Федерико Вальверде.

Также тренер считал, что удаления мог заслужить игрок "матрасников" в эпизоде с Джудом Беллингемом.

Моуринью раскритиковал работу судейской бригады и заявил, что спорные решения повлияли на ход встречи.

Арбитр матча Мигель Анхель Ортис Ариас не удалял футболистов "Атлетико". А единственную красную карточку в поединке получил защитник "Реала" Дин Гейсен на 52-й минуте.

"Атлетико" обошел "Реал"

Победа в мадридском дерби позволила "Атлетико" опередить "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании.

После семи сыгранных матчей "матрасники" имеют в своем активе 16 очков и занимают второе место. "Сливочные" набрали 15 баллов и расположились на четвертой строчке.

Ранее мы сообщили, что 13-летний украинский суперталант подписал контракт с "Реалом".

Теги: Футбол Чемпионат Испании Реал Атлетико Жозе Моуринью
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Вратарь-герой и дубль от аутсайдера: символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA Вратарь-герой и дубль от аутсайдера: символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA "Атлетико" – "Реал": безумное удаление, пенальти и гол в конце перевернули битву грандов Ла Лиги (видео) "Атлетико" – "Реал": безумное удаление, пенальти и гол в конце перевернули битву грандов Ла Лиги (видео) Украина всухую проиграла Румынии и вылетела с Евро-2026 по волейболу Украина всухую проиграла Румынии и вылетела с Евро-2026 по волейболу
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер