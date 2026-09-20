"Атлетико" – "Реал": безумное удаление, пенальти и гол в конце перевернули битву грандов Ла Лиги (видео)

Центральное противостояние 7-го тура испанской Ла Лиги подарило болельщикам невероятный спектр эмоций, борьбы и тактических интриг. Мадридское дерби на поле "Атлетико" завершилось победой хозяев поля, сумевших удержать преимущество над принципиальным соперником.

Испания. Ла Лига, 7-й тур

"Атлетико" – "Реал" – 2:1

Голы: Гримальдо, 53, пенальти, Дэвид, 59 – Рюдигер, 89

Удаление: Гейсен ("Реал"), 50 (прямая красная)

(видео: Megogo)

Эмоции, напряжение и нули до перерыва

Принципиальность мадридского противостояния ощущалась с первых же секунд, а наставник "матрасников" Диего Симеоне умудрился заработать желтую карточку за эмоциональные споры с арбитром еще на стартовом отрезке. Обе команды очень осторожно действовали в атаке, надежно перекрывая свободные зоны и не позволяя звездам соперника разогнаться.

Напряжение на поле достигло пика в конце первой половины игры после серии жестких единоборств и стычек с участием лидеров обеих команд. Несмотря на высокие скорости, защита действовала безупречно, поэтому на перерыв команды ушли при нулевой ничьей на табло.

Удаление, пенальти и нокаут от хозяев

Вторая половина матча началась с головокружительного эпизода: Джулиано Симеоне выскочил на свободное пространство, а защитник "Реала" Дин Гейсен ценой срыва выхода один на один остановил его, схватив за руку. После просмотра ВАР арбитр показал прямую красную карточку за фол последней надежды и назначил пенальти, который уверенно реализовал Алекс Гримальдо.

Воспользовавшись численным преимуществом, "Атлетико" быстро удвоил преимущество. На 59-й минуте блестящая комбинация завершилась точной передачей Симеоне на дальнюю штангу, где Девид спокойно переправил мяч в сетку ворот.

Финальный штурм "Реала"

Несмотря на пропущенный гол и меньшинство, гости попытались вернуть интригу в матче за счет свежих замен. На 89-й минуте Антонио Рюдигер выиграл верховую борьбу после подачи со штрафного и головой сократил отставание в счете.

В компенсированное время "Реал" устроил настоящую осаду ворот Яна Облака, пытаясь вырвать ничью на последних секундах. Однако дисциплинированная и самоотверженная оборона "Атлетико" выстояла под бешеным давлением, сохранив победные 2:1.

Победа вывела "Атлетико" на второе место в турнирной таблице. С 16 очками "матрасники" отстают от "Барселоны" на пять пунктов. "Реал" имеет 15 очков - сейчас он четвертый.